17:03 22.05.2026

Мінсоцполітики розробляє цифрову платформу "Додому" для підтримки поверення та реінтеграції українців

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з партнерами розробляє цифрову платформу "Додому" для підтримки повернення та реінтеграції українців та розраховує на активно залученість громад, повідомив міністр Денис Улютін.

"Для багатьох людей питання повернення напряму пов’язане з тим, чи бачать вони зрозуміле майбутнє в Україні. Людина має отримати чесну, доступну і практичну відповідь: що мене чекає в Україні і на яку підтримку я можу розраховувати? Тому наше спільне завдання – не закликати людей повертатися будь-якою ціною, а створити реальні умови для добровільного, поінформованого і сталого повернення", – цитує Улютіна прес-служба по результатам участі у робочій зустрічі з представниками громад.

Міністр акцентував, що при плануванні повернення людина має отримувати не фрагменти інформації чи окремі послуги, а зрозумілий маршрут підтримки.

За його словами, цифрова платформа та розміщені на ній інформаційні профілі громад мають допомогти українцям за кордоном отримувати верифіковану та практичну інформацію про можливості в Україні та конкретних громадах – від житла і працевлаштування до доступу до освіти, соціальних послуг і медичної допомоги.

Водночас, в міністерстві вважають, що для громад це можливість презентувати свій потенціал, стати більш помітними для міжнародних партнерів та залучати додаткові ресурси.

Зазначається, що презентація цифрової платформи "Додому" запланована під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026), що відбудеться 25-26 червня у Ґданську (Польща).

