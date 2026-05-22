Адміністратор проросійського ТГ-каналу, який намагався спалити військовий автомобіль, проведе за ґратами 15 років

Суд виніс обвинувальний вирок адміністратору проросійського телеграм-каналу з Ківшарівки Куп’янського району Харківської області, який передавав представникам РФ дані щодо розташування Сил оборони і військової техніки, а також намагався підпалити військовий автомобіль.

"Чоловіка визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та у незакінченому замаху на умисне знищення або пошкодження транспортного засобу шляхом підпалу (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України). Суд призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, навесні 2024 року обвинувачений почав спілкуватися зі співробітником російської спецслужби, який є куратором агентурної мережі, а також двома представників Міноборони РФ, один із яких бере участь у бойових діях як оператор БпЛА на Куп’янському напрямку. За їхніми вказівками чоловік збирав інформацію про місцезнаходження Сил оборони та військової техніки на території населених пунктів району і надсилав дані у вигляді координат і скриншотів із Google-мап з відповідними позначками, а також публікував їх у каналі. Він також закликав читачів долучатися до поширення відомостей про місця дислокації Збройних Сил України. Отримані таким чином відомості російські військові використовував для коригування ударів по позиціях ЗСУ, насамперед fpv-дронами.

Окрім того, за версією обвинувачення, чоловік сам запропонував російському спецслужбісту знищити військовий автомобіль. Гроші за це росіянин мав переказати на картку матері обвинуваченого, яка після деокупації виїхала до РФ і наразі мешкає у Воронежі.

У серпні 2024 року обвинувачений вночі прикріпив на заднє скло автівки аркуш із надписом "ЗА ГУЕВО" (Гуєво – село в Суджанському районі Курської області) і облив автівку паливної сумішю, але підпалити її не встиг, бо власник авто з балкону помітив чоловіка і почав світити на нього ліхтарем. Палій злякався викриття і втік.

Він переховувався від слідства у квартирі родичів, однак восени 2024 року правоохоронці затримали його та повідомили про підозру.

На вирок обвинувачений очікував під вартою. У суді він вину не визнав. Він заперечував, що спілкувався з представниками РФ і передавав їм розвіддані. Але суд вирішив, що позиція обвинувачення є більш обґрунтованою.