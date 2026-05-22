16:53 22.05.2026

Суд у Лондоні відхилив апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення про стягнення з них $3 млрд – банк

Апеляційний суд Англії та Уельсу відхилив апеляцію колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на рішення Високого суду від липня 2025 року про стягнення з них на користь банку понад $3 млрд, повідомила фінустанова на сайті.

Згідно з ним, рішення про стягнення з Коломойського та Боголюбова відшкодування збитків, процентів і судових витрат залишається чинним.

"Сьогоднішній день є знаковим у боротьбі ПриватБанку за правосуддя в інтересах держави Україна та її народу. Ми рішуче налаштовані повернути значні кошти, які були вкрадені, щоб вони могли бути повернуті та використані на благо народу України", – заявив голова наглядової ради держбанку Нільс Мелнгайліс.

Апеляційний суд підтримав рішення Високого суду Англії та Уельсу, який дійшов висновку, що колишні власники вчинили масштабне шахрайство проти ПриватБанку та мають відшкодувати завдані йому збитки.

Банк зазначає, що суд відхилив аргументи ексвласників про повернення привласнених коштів за рахунок надходжень, отриманих унаслідок подальших шахрайських дій проти банку.

У 2017 році ПриватБанк отримав судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів. Після рішення апеляційної інстанції банк має намір домагатися примусового виконання рішення по суті щодо цих активів.

Як повідомлялося, у листопаді 2025 року було оголошено рішення Високого суду Англії від 30 липня 2025 року, яким Коломойського та Боголюбова зобов’язано виплатити ПриватБанку понад $3 млрд відшкодування збитків, процентів і судових витрат. Основну суму збитків суд визначив у $1,762 млрд.

Слухання апеляції представників ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова та пов’язаних із ними компаній на це рішення відбулися у Лондоні 12 та 14 травня 2026 року.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 квітня 2026 року становили 923,16 млрд грн (22,3% від загального обсягу).

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зі свого боку привітала остаточну перемогу державного ПриватБанку в Лондонському суді проти його колишніх власників.

"Це важливе рішення на користь України та мільйонів українців… Рішення суду відкриває шлях до відшкодування збитків, завданих банку, і ще раз підтверджує: держава здатна захищати свої інтереси у найскладніших міжнародних спорах", – написала вона  в телеграм-каналі. 

Прем’єр подякувала команді уряду, Міністерства фінансів, Національного банку України та ПриватБанку, які багато років супроводжували цей процес і послідовно відстоювали інтереси держави на міжнародній арені.

Теги: #коломойський #приватбанк #боголюбов #суд_лондона

18:36 21.05.2026
ПриватБанк у 2026р. планує придбати ще 800 банкоматів

21:19 20.05.2026
ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

14:17 15.05.2026
Суд Лондона завершив слухання апеляції ексвласників ПриватБанку на рішення про виплату понад $3 млрд

14:42 12.05.2026
Суд Лондона почав слухання апеляції ексвласників ПриватБанку на рішення про виплату понад $3 млрд

12:35 11.05.2026
Роботу додатку Приват24 відновлено

11:44 01.05.2026
Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

13:14 12.03.2026
Апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення Лондонського суду буде розглянуто 12 травня

11:02 27.02.2026
Суд призначив до розгляду справу за позовом НЗФ до "Кварциту ДМ" Міндіча та Боголюбова про стягнення 17,27 млн грн

21:59 07.01.2026
Верховний суд Швеції поставив крапку в справі пов’язаних із Коломойським компаній проти "Укрнафти" на $6 млрд

15:51 11.12.2025
Коломойський заявив про нібито "український слід" у замаху на Міндіча в Ізраїлі

