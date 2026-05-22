Чоловіка поранено внаслідок удару КАБ на Запоріжжі – ОВА

Фото: https://www.zoda.gov.ua

Мирний мешканець Оріхова дістав поранень через російське бомбардування, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"38-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Росіяни ударили керованою авіабомбою по Оріхову. Пошкодені будинки, дістав поранень місцевий мешканець", – написав він у Телеграмі.

За словами Федорова, пораненому надається уся необхідна допомога.