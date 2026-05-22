16:31 22.05.2026
Чоловіка поранено внаслідок удару КАБ на Запоріжжі – ОВА
Мирний мешканець Оріхова дістав поранень через російське бомбардування, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"38-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Росіяни ударили керованою авіабомбою по Оріхову. Пошкодені будинки, дістав поранень місцевий мешканець", – написав він у Телеграмі.
За словами Федорова, пораненому надається уся необхідна допомога.