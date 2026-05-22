16:02 22.05.2026

Понад 1 млн українців вже скористалися ШІ-агентом у застосунку "Дія" - Мінцифри

Кількість українців, що скористувалися ШІ-агентом "Дія.АІ" у мобільному застосунку "Дія", перевищила 1 млн, повідомив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

"Лише минулого тижня під час Mintsyfra Summit 2026 ми оголосили про запуск ШІ-агента в "Дії", а вже сьогодні маємо перший мільйон користувачів", – повідомив Борняков у Телеграм в п’ятницю.

За його словами, наразі ШІ-агент має можливість надавати послуги безпосередньо у чаті застосунку, що включає оплату штрафів ПДР, отримання витягу про місце проживання для користувача або його дитини.

Також діє опція відстежувати статус документів в діалоговому вікні.

Серед інших вмінь, ШІ-агент може надати інформацію та рекомендації щодо умов вступу до Дія.City.

Крім того, ШІ-агент може проконсультувати щодо соціальної допомоги, зокрема що стосується оформлення виплат для ВПО чи ознайомлення з новими цифровими сервісами, йдеться у повідомленні.

"Це і є наш наступний крок в еволюції цифрової держави – перехід до побудови Agentic State (агентивної держави)", – наголосив в.о. міністра цифрової трансформації.

