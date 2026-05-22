Інтерфакс-Україна
Події
15:40 22.05.2026

CERT-UA зафіксувала нові кібератаки на державні організації під виглядом сертифікатів від платформи Prometheus

2 хв читати
CERT-UA зафіксувала нові кібератаки на державні організації під виглядом сертифікатів від платформи Prometheus

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози CERT-UA, що діє при Державній службі спеціального зв’язку та захисту , фіксує нову хвилю кібератак на державні установи, що передбачає надсилання хакерами небезпечних листів, маскуючи їх під повідомлення про завершення курсів на популярній онлайн-платформі для навчання Prometheus, з метою встановлення шкідливого програмного забезпечення.

Згідно з релізом Держспецзв’язку, відповідні атаки розпочались навесні 2026 року. Для розсилки фішингу хакери застосовують уже скомпрометовані облікові записи українських підприємств та організацій.

"До листа додається PDF-документ, який імітує повідомлення від платформи. Усередині PDF-файлу міститься посилання (часто веде на домени в зоні .icu), натискання на яке завантажує на комп’ютер жертви ZIP-архів. У цьому архіві міститься небезпечний JavaScript-файл, запуск якого розпочинає процес інфікування системи", – йдеться в повідомленні.

Фахівці також пояснили, що на фінальному етапі атаки на обраний комп’ютер може бути завантажено компонент фреймворку Cobalt Strike, що дозволяє хакерам здійснювати віддалене управління пристроєм.

Крім того, інфраструктуру управління зловмисники приховують за сервісами Cloudflare.

"CERT-UA наполегливо рекомендує системним адміністраторам та фахівцям з кібербезпеки застосувати базові підходи до зменшення поверхні атаки. Найголовніший крок для нейтралізації цієї загрози – обмежити можливість запуску wscript.exe для облікових записів звичайних користувачів", – наголосили у пресрелізі.

Як повідомлялось, у 2025 році було опрацьовано на 37,4% більше кіберінцидентів, ніж у 2024 році – 5,9 тис. Найбільше атак здійснено на місцеві органи – 2,1 тис., що збільшило їх частку з 31,8% до 35,7%.

Сектор безпеки та оборони зазнав у 2025 році 1,04 тис. інцидентів, водночас його частка залишилася майже незмінною – 17,5% проти 18,1% у 2024 році.

Кількість атак на енергетичний сектор склала 0,28 тис., а їх частка дещо скоротилася – з 5,8% до 4,7%.

Загальна кількість кіберінцидентів у ІІ півріччі 2025 року порівняно з попереднім знизилась на 4% – з 3,1 тис. до 2,9 тис., що стало першим зниженням з початку повномасштабного вторгнення, йшлося у звіті Національної команди реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози CERT-UA, що діє при Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Теги: #prometheus #держспецзвязку #кібератаки #cert_ua

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:49 20.05.2026
У навчаннях з кіберзахисту взяли участь 60 фахівців критичної інфраструктури, центральних органів влади та держустанов

У навчаннях з кіберзахисту взяли участь 60 фахівців критичної інфраструктури, центральних органів влади та держустанов

15:41 21.04.2026
ШІ-стартап Безоса залучить $10 млрд у рамках інвестраунду – FT

ШІ-стартап Безоса залучить $10 млрд у рамках інвестраунду – FT

13:29 21.04.2026
Фінляндія до кінця 2026р. спрямує EUR1млн для посилення кіберстійкості України

Фінляндія до кінця 2026р. спрямує EUR1млн для посилення кіберстійкості України

18:13 16.03.2026
Рада ЄС запровадила санкції за кібератаки на країни Євросоюзу

Рада ЄС запровадила санкції за кібератаки на країни Євросоюзу

13:47 03.03.2026
CERT-UA з січня 2026р фіксує кібератаки через електронні листи нібито від імені органів влади

CERT-UA з січня 2026р фіксує кібератаки через електронні листи нібито від імені органів влади

12:51 26.02.2026
СБУ: В усіх областях створено спеціалізовані центри для відбиття ворожих кібератак на критичну інфраструктуру

СБУ: В усіх областях створено спеціалізовані центри для відбиття ворожих кібератак на критичну інфраструктуру

14:44 02.02.2026
Низка держорганів зазнали кібератак, які користуються вразливістю Microsoft Office, - Держспецзв’язку

Низка держорганів зазнали кібератак, які користуються вразливістю Microsoft Office, - Держспецзв’язку

19:17 12.12.2025
Німеччина викликає російського посла через сплеск кібератак

Німеччина викликає російського посла через сплеск кібератак

15:12 19.11.2025
CERT-UA попереджає про нову кіберзагрозу

CERT-UA попереджає про нову кіберзагрозу

11:31 13.11.2025
Київська ТПП провела освітню програму з кібербезпеки для бізнесу в умовах цифрової війни

Київська ТПП провела освітню програму з кібербезпеки для бізнесу в умовах цифрової війни

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Вночі Сили оборони діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 км від території України

США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

ОСТАННЄ

Братів-близнюків, лікарів за фахом, викрили на оформленні фіктивної інвалідності ухилянтам

Проблема з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові незабаром буде вирішена – міністр фінансів Польщі

Столиця інвестує в автономність будинків і захист критичної інфраструктури

Правоохоронці викрили ділків, які присвоїли 4,1 млн грн на закупівлях медичних товарів

Троє цивільних дістали поранень через ворожу атаку з безпілотника на Херсонщині – ОВА

Опитування: перспективи дітей, а саме проблеми бідності та якості освіти, найбільше хвилюють українців в умовах війни – більше 80%

На угорському НПЗ прогримів вибух, є загиблий і поранені

В Києві побили ветерана під час заходів оповіщення ТЦК, поліція відкрила справу

Міноборони України: Офіційно зафіксовано понад 13,3 тис. випадків використання Росією хімічних речовин на полі бою

Третина експертів вважають, що війна в Україні розвиватиметься за сценарієм затяжного конфлікту, – опитування Globsec

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА