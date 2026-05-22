15:24 22.05.2026

Братів-близнюків, лікарів за фахом, викрили на оформленні фіктивної інвалідності ухилянтам

Правоохоронці повідомили про підозру двом братам-близнюкам – лікарям медзакладів Києва та Миколаєва, які організували схему незаконного виїзду чоловіків за кордон через оформлення фіктивної інвалідності, брали за це від $18 до 20 тис., повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом братам-близнюкам – лікарям медзакладів Києва та Миколаєва, які організували схему незаконного виїзду чоловіків за кордон через оформлення фіктивної інвалідності", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у п’ятницю.

За даними слідства, медики обіцяли "вирішити питання" через зв’язки у медичних експертних комісіях. За гроші вони мали забезпечити внесення неправдивих даних до медичних документів та встановлення групи інвалідності без законних підстав, що давало можливість виїзду за межі України під час воєнного стану.

Вартість таких "послуг" становила від $18 до 20 тис. Кошти передавали частинами: авансом та після оформлення документів.

У березні 2026 року лікар зі столиці отримав перший транш у $3 тис., коли передавали наступну частину грошей – правоохоронці затримали братів. Під час обшуку у медика з Миколаєва вилучили раніше отримані кошти. Наразі встановлюються всі обставини злочину та коло осіб, які могли скористатися схемою.

За клопотанням прокуратури підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави.

Теги: #київ #фіктивна_інвалідність #миколаїв #офіс_генпрокурора

