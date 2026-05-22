Проблема з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові незабаром буде вирішена – міністр фінансів Польщі

Міністр фінансів та економіки Республіки Польща Анджей Доманьський вважає, що проблемна ситуація з будівництвом комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у Львові незабаром буде вирішена.

"Ми говорили про не дуже гарну ситуацію, яка склалася у Львові і була пов’язана з будівництвом сміттєпереробного заводу, оскільки це була дуже велика інвестиція. Ми знаємо, що з цим інвестиційним проєктом склалися великі проблеми. Я думаю, що незабаром ця проблема буде вирішена", – сказав Доманьський на пресбрифінгу за підсумками 11-го засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва в п’ятницю в Києві.

Він додав, що обговорював це питання також з міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболевим.

За словами Доманьського, Польща має дбати про інтереси польських фірм.

"І мені приємно, що українська сторона з розумінням поставилася до цієї ситуації, і що польська сторона також хоче вирішити це проблемне питання. Це також прописано в нашому протоколі сьогоднішнього засідання комісії", – зазначив Доманьський.

За його словами, між країнами є сотні успішних кейсів співпраці, і не можна щоб одна неприємна ситуація впливала на співпрацю.

Як повідомлялося, польська Control Process S.A. виграла тендер на будівництво заводу з механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у 2021 році. Вартість підрядного контракту становить EUR40 млн. Він частково профінансований кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку.

Раніше у серпні 2025 року депутати Львівської міськради звернулися до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска з приводу порушення контракту польським підрядником

В кінці березня 2026 року Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" заявило, що розриває контракт з польською Control Process S.A. через невиконання зобов’язань з будівництва комплексу.