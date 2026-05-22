14:48 22.05.2026

Столиця інвестує в автономність будинків і захист критичної інфраструктури

В рамках Плану енергостійкості в Києві вже побудували об’єкти розподіленої когенерації потужністю близько 40 МВт із захистом другого рівня. А також запустили в роботу 2 дизельних енергокомплекси потужністю понад 10 МВт, які забезпечать резервним живленням об’єкти водопостачання. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час відкриття Київського форуму ОСББ.

"Одним із головних викликів для Києва є відновлення критичної інфраструктури та підготовка до зими. Столиця сформувала комплексний План енергостійкості з головними напрямками – відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів обʼєктів, їх інженерно-технічний захист, розбудова розподіленої когенерації, збільшення обсягів резервного живлення для роботи критичної інфраструктури. За усіма цими напрямками тривають роботи на локаціях, будівельних майданчиках. Уже побудували об’єкти розподіленої когенерації потужністю близько 40 МВт, які одразу оснащують захистом другого рівня. Запустили в роботу 2 дизельних енергокомплекси потужністю понад 10 МВт, які забезпечать резервне енергопостачання на об’єкти водопостачання", - розповів Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що наразі столиця забезпечує фінансування проєктів з плану енергостійкості коштом міського бюджету, а також залучає кредити від ЄБРР.
"Столиця забезпечила безпрецедентні обсяги фінансування проектів та заходів плану коштами міського бюджету. Залучає й кредитні гроші від Європейського банку реконструкції та розвитку. Сподіваємось на паритетну участь держави та належну допомогу українській столиці", - зазначив Віталій Кличко.
Крім того, він повідомив, що Київ інвестує в автономність багатоповерхівок, зокрема забезпечує їх додатковими джерелами електроенергії, тепла та води.

"Один із ключових напрямків – енергостійкість житлового фонду, перетворення багатоповерхівок у більш автономні, комфортні та безпечні оселі. У Києві понад 12 000 багатоквартирних будинків. Діють 5 програм фінансової та технічної підтримки для модернізації житла. Від початку повномасштабної війни місто інвестувало в енергостійкість та енергоефективність будинків майже 2 млрд грн. На поточний рік тільки на програму 70/30 виділено 420 млн грн, що є рекордною сумою за 10 років дії програми", - повідомив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, нещодавно було підписано угоду між КМДА та ЄБРР про фінансування заходів плану енергостійкості столиці. Зокрема, Київ збудує нові джерела виробництва електроенергії загальним обсягом 200 мВт.

