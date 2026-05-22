Правоохоронці викрили ділків, які присвоїли 4,1 млн грн на закупівлях медичних товарів

Правоохоронці повідомили про підозру у присвоєнні державних коштів одному із заступників директора державної установи "Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г. Яновського НАМН України", посереднику та двом представникам товариства – постачальника медичних товарів.

"Встановлено, що у 2024-2025 роках заступник директора Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г. Яновського НАМН України, відповідальний за проведення закупівель, вступив у змову з представниками приватного товариства, що пропонувало свої медичні товари за завищеними цінами. Підозрюваний погоджував з представниками постачальника основні умови тендеру, ціни та вимоги до продукції. При цьому погоджені ціни були вищими за ринкові. У разі, якщо у тендері перемогло б інше підприємство, уповноважений із закупівель скасував би закупівлю", – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

В результаті таких домовленостей за два роки було укладено 11 договорів поставок товарів медичного призначення. Усі ці договори укладались за завищеними цінами.

Як наслідок державна медична установа за два роки переплатила за придбані медичні товари понад 4,1 млн грн.

Про підозри повідомлено чотирьом особам. Одного із заступників директора Державної установи "Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г. Яновського НАМН України" підозрюють у заволодінні грошима державної установи під час закупівлі медичних товарів за завищеними цінами (ч.5 ст. 191 КК України).

Інші троє – співзасновниця товариства-постачальника медичних товарів, директор цього товариства та посередниця отримали підозри у пособництві заволодінню грошима медустанови (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Посередниця перебуває під нічним домашнім арештом, директору товариства-постачальника товарів та заступнику директора медустанови обрано запобіжні заходи у виді цілодобового домашнього арешту.