Інтерфакс-Україна
Події
14:40 22.05.2026

Правоохоронці викрили ділків, які присвоїли 4,1 млн грн на закупівлях медичних товарів

2 хв читати
Правоохоронці викрили ділків, які присвоїли 4,1 млн грн на закупівлях медичних товарів

Правоохоронці повідомили про підозру у присвоєнні державних коштів одному із заступників директора державної установи "Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г. Яновського НАМН України", посереднику та двом представникам товариства – постачальника медичних товарів.

"Встановлено, що у 2024-2025 роках заступник директора Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г. Яновського НАМН України, відповідальний за проведення закупівель, вступив у змову з представниками приватного товариства, що пропонувало свої медичні товари за завищеними цінами. Підозрюваний погоджував з представниками постачальника основні умови тендеру, ціни та вимоги до продукції. При цьому погоджені ціни були вищими за ринкові. У разі, якщо у тендері перемогло б інше підприємство, уповноважений із закупівель скасував би закупівлю", – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

В результаті таких домовленостей за два роки було укладено 11 договорів поставок товарів медичного призначення. Усі ці договори укладались за завищеними цінами.

Як наслідок державна медична установа за два роки переплатила за придбані медичні товари понад 4,1 млн грн.

Про підозри повідомлено чотирьом особам. Одного із заступників директора Державної установи "Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г. Яновського НАМН України" підозрюють у заволодінні грошима державної установи під час закупівлі медичних товарів за завищеними цінами (ч.5 ст. 191 КК України).

Інші троє – співзасновниця товариства-постачальника медичних товарів, директор цього товариства та посередниця отримали підозри у пособництві заволодінню грошима медустанови (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Посередниця перебуває під нічним домашнім арештом, директору товариства-постачальника товарів та заступнику директора медустанови обрано запобіжні заходи у виді цілодобового домашнього арешту.

Теги: #київ #прокуратура #медицина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 22.05.2026
Братів-близнюків, лікарів за фахом, викрили на оформленні фіктивної інвалідності ухилянтам

Братів-близнюків, лікарів за фахом, викрили на оформленні фіктивної інвалідності ухилянтам

13:34 22.05.2026
В Києві побили ветерана під час заходів оповіщення ТЦК, поліція відкрила справу

В Києві побили ветерана під час заходів оповіщення ТЦК, поліція відкрила справу

11:42 22.05.2026
В КМДА пояснили причини підвищення тарифів на проїзд: витрати зросли, обсяги перевезень зменшилися

В КМДА пояснили причини підвищення тарифів на проїзд: витрати зросли, обсяги перевезень зменшилися

13:22 21.05.2026
Друга петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Друга петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

12:11 21.05.2026
Прокуратура буде оскаржувати виправдувальний вирок ключовому свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова

Прокуратура буде оскаржувати виправдувальний вирок ключовому свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова

10:10 21.05.2026
Затримано киянина, який на замовлення спецслужб РФ намагався підпалити відділення банку

Затримано киянина, який на замовлення спецслужб РФ намагався підпалити відділення банку

18:12 20.05.2026
Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

16:56 20.05.2026
Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

16:46 20.05.2026
Прокуратура через суд вимагає стягнути з Budhouse Group 180 млн грн пайової участі, девелопер називає вимоги безпідставними

Прокуратура через суд вимагає стягнути з Budhouse Group 180 млн грн пайової участі, девелопер називає вимоги безпідставними

16:35 20.05.2026
Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Вночі Сили оборони діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 км від території України

США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

ОСТАННЄ

CERT-UA зафіксувала нові кібератаки на державні організації під виглядом сертифікатів від платформи Prometheus

Проблема з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові незабаром буде вирішена – міністр фінансів Польщі

Столиця інвестує в автономність будинків і захист критичної інфраструктури

Троє цивільних дістали поранень через ворожу атаку з безпілотника на Херсонщині – ОВА

Опитування: перспективи дітей, а саме проблеми бідності та якості освіти, найбільше хвилюють українців в умовах війни – більше 80%

На угорському НПЗ прогримів вибух, є загиблий і поранені

Міноборони України: Офіційно зафіксовано понад 13,3 тис. випадків використання Росією хімічних речовин на полі бою

Третина експертів вважають, що війна в Україні розвиватиметься за сценарієм затяжного конфлікту, – опитування Globsec

На сході та півдні України в суботу можливі град та шквали – Укргідрометцентр

Киянка підробила заповіт на чуже майно вартістю понад 7 млн грн – Нацполіція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА