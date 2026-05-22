Інтерфакс-Україна
Події
14:29 22.05.2026

Троє цивільних дістали поранень через ворожу атаку з безпілотника на Херсонщині – ОВА

1 хв читати

Російські окупанти завдали удару безпілотником по селу Українка на Херсонщині, постраждали троє цивільних, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Опівдні росіяни вдарили з безпілотника по селу Українка Новоолександрівської громади. Внаслідок атаки 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 63 та 83 роки дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, у двох потерпілих – ще й уламкові поранення", йдеться у повідомленні Херсонської ОВА у Телеграмі у п’ятницю.

Бригада "швидкої" доставила їх до лікарні у середньому стані тяжкості.

Теги: #херсонщина #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 20.05.2026
Удари РФ по АЗК цілеспрямовані і потребують додаткових заходів безпеки – директор А-95

Удари РФ по АЗК цілеспрямовані і потребують додаткових заходів безпеки – директор А-95

14:34 20.05.2026
Росія за час повномасштабного вторгнення знищила 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

Росія за час повномасштабного вторгнення знищила 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

13:50 19.05.2026
Доповідь для Конгресу США: За три місяці Росія випустила по Україні понад 19 тис. ракет та БпЛА

Доповідь для Конгресу США: За три місяці Росія випустила по Україні понад 19 тис. ракет та БпЛА

13:16 19.05.2026
До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

13:04 19.05.2026
Внаслідок російської ракетної атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр" у Прилуках, поранено двох співробітників

Внаслідок російської ракетної атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр" у Прилуках, поранено двох співробітників

14:34 18.05.2026
Окупанти атакували з дрона чоловіка на мотоциклі у Зеленівці на Херсонщині, чоловік дістав смертельних поранень – ОВА

Окупанти атакували з дрона чоловіка на мотоциклі у Зеленівці на Херсонщині, чоловік дістав смертельних поранень – ОВА

18:36 15.05.2026
Ще трьох дітей вдалося повернути з окупованих районів Херсонської області – обладміністрація

Ще трьох дітей вдалося повернути з окупованих районів Херсонської області – обладміністрація

19:46 13.05.2026
Уряд виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонщини

Уряд виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонщини

14:00 13.05.2026
Чоловік підірвався на вибухівці в Бериславському районі, дістав травму та уламкові поранення ноги

Чоловік підірвався на вибухівці в Бериславському районі, дістав травму та уламкові поранення ноги

12:06 13.05.2026
На Херсонщині заочно засуджено керівницю окупаційної "служби зайнятості"

На Херсонщині заочно засуджено керівницю окупаційної "служби зайнятості"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Вночі Сили оборони діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 км від території України

США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

ОСТАННЄ

Братів-близнюків, лікарів за фахом, викрили на оформленні фіктивної інвалідності ухилянтам

Проблема з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові незабаром буде вирішена – міністр фінансів Польщі

Столиця інвестує в автономність будинків і захист критичної інфраструктури

Правоохоронці викрили ділків, які присвоїли 4,1 млн грн на закупівлях медичних товарів

Опитування: перспективи дітей, а саме проблеми бідності та якості освіти, найбільше хвилюють українців в умовах війни – більше 80%

На угорському НПЗ прогримів вибух, є загиблий і поранені

В Києві побили ветерана під час заходів оповіщення ТЦК, поліція відкрила справу

Міноборони України: Офіційно зафіксовано понад 13,3 тис. випадків використання Росією хімічних речовин на полі бою

Третина експертів вважають, що війна в Україні розвиватиметься за сценарієм затяжного конфлікту, – опитування Globsec

На сході та півдні України в суботу можливі град та шквали – Укргідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА