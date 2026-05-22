Троє цивільних дістали поранень через ворожу атаку з безпілотника на Херсонщині – ОВА

Російські окупанти завдали удару безпілотником по селу Українка на Херсонщині, постраждали троє цивільних, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Опівдні росіяни вдарили з безпілотника по селу Українка Новоолександрівської громади. Внаслідок атаки 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 63 та 83 роки дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, у двох потерпілих – ще й уламкові поранення", йдеться у повідомленні Херсонської ОВА у Телеграмі у п’ятницю.

Бригада "швидкої" доставила їх до лікарні у середньому стані тяжкості.