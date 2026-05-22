13:47 22.05.2026

Опитування: перспективи дітей, а саме проблеми бідності та якості освіти, найбільше хвилюють українців в умовах війни – більше 80%

88% опитаних українців в умовах війни найбільш гостро сприймають ризик, що діти в майбутньому будуть зростати в бідності, 85% – переймаються якістю освіти, 84% – тим, що дуже малій кількості людей вдається вирватися з бідності.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" (Rating Group) 15-17 квітня 2026р.

"В умовах війни українці найгостріше сприймають ризик, що діти в майбутньому будуть зростати в бідності (88% схвильовані, зокрема 74% – дуже схвильовані). До топ-3 переживань також входить питання якості освіти (85% загалом і 59% дуже схвильовані) та бідності (84% загалом і 57% дуже схвильовані)", – йдеться у повідомленні Rating Group, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

Другу позицію у рейтингу хвилювань українців займає занепокоєння стосовно того, що занадто мало людей можуть вирватися з бідності (57% – дуже схвильовані, 27% – скоріше схвильовані).

Rating Group презентує п’ятий випуск спеціального дослідницького проєкту "Спільні контури". Цього разу було досліджено, які соціальні питання щодо майбутнього країни найбільше турбують українців під час повномасштабної війни. Ці дані порівняли з тим, які переживання щодо своїх країн мають громадяни ЄС. Порівнюються дані власного дослідження з даними Eurobarometer – серії офіційних опитувань ЄС від Європейської Комісії та Європейського парламенту

Зазначається, що на загальному рівні відповіді українців достатньо подібні з середніми показниками у країнах ЄС. Подекуди різниці полягають не стільки в загальному відсотку людей, які переживають щодо певного питання, а в інтенсивності цього переживання.

Наприклад, українці значно інтенсивніше, ніж у середньому громадяни ЄС, переживають щодо бідності (дуже переживають щодо бідності дітей 74% в Україні та 40% у ЄС; щодо бідності людей загалом – 57% в Україні та 37% у ЄС), щодо якості освіти (59% і 39%) та щодо старіння населення (41% і 26%).

Натомість українці дещо менше переживають стосовно розколів у політиці та зміни клімату, ніж у середньому в ЄС: розколи в політиці – загалом 63% переживають в Україні та 72% у ЄС; зміна клімату – 64% в Україні, 78% – у ЄС. Тобто клімат і політичні розколи теж значно турбують українців, але в умовах війни ці питання відносно поступаються соціально-економічним і гуманітарним питанням.

Метод опитування: CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; розмір вибірки: 1000 респондентів; це випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95)

Дані опитування в Україні (Rating Group) порівнюються з даними країн ЄС з дослідження Special Eurobarometer 559. Investing in fairness (січень-лютий 2025). Анкета віддзеркалює запитання з цього ж опитування.

