В Києві побили ветерана під час заходів оповіщення ТЦК, поліція відкрила справу

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття ветерана у Шевченківському районі столиці: конфлікт стався під час проведення заходів оповіщення ТЦК та СП, повідомляє поліція Києва.

"За попередньою інформацією, чоловік отримав тілесні ушкодження під час конфлікту із представниками групи оповіщення – військовослужбовцями ТЦК та СП та представниками ДФТГ", – йдеться в повідомленні столичної поліції в телеграм-каналі і п’ятницю.

Згідно з повідомленням, потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

"За вказаним фактом Шевченківським управлінням поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження) ", – зазначають в поліції.

Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело, йдеться про українського ветерана Артема Мороза, який втратив на фронті обидві ноги.