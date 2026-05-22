13:34 22.05.2026

В Києві побили ветерана під час заходів оповіщення ТЦК, поліція відкрила справу

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття ветерана у Шевченківському районі столиці: конфлікт стався під час проведення заходів оповіщення ТЦК та СП, повідомляє поліція Києва.

"За попередньою інформацією, чоловік отримав тілесні ушкодження під час конфлікту із представниками групи оповіщення – військовослужбовцями ТЦК та СП та представниками ДФТГ", – йдеться в повідомленні столичної поліції в телеграм-каналі і п’ятницю.

Згідно з повідомленням, потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

"За вказаним фактом Шевченківським управлінням поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження) ", – зазначають в поліції.

Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело, йдеться про українського ветерана Артема Мороза, який втратив на фронті обидві ноги.

Теги: #київ #ветеран #побиття #тцк

11:42 22.05.2026
В КМДА пояснили причини підвищення тарифів на проїзд: витрати зросли, обсяги перевезень зменшилися

10:29 22.05.2026
Двох військових столичних ТЦК судитимуть за побиття до смерті мобілізованого – керівник Дарницької спецпрокуратури

13:22 21.05.2026
Друга петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

10:10 21.05.2026
Затримано киянина, який на замовлення спецслужб РФ намагався підпалити відділення банку

18:12 20.05.2026
Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

16:56 20.05.2026
Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

16:35 20.05.2026
Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

13:16 20.05.2026
Кандидат на майбутніх президентських виборах у Франції Ретайо прибув до Києва

19:15 19.05.2026
Підвищення вартості проїзду в Києві може спричинити зростання інфляції – заступниця голови комітету Ради з питань транспорту

18:19 19.05.2026
Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

