Міноборони України: Офіційно зафіксовано понад 13,3 тис. випадків використання Росією хімічних речовин на полі бою

З початку повномасштабного вторгнення офіційно зафіксовано понад 13,3 тис. випадків використання хімічних речовин на полі бою російською окупаційною армією, повідомила пресслужба Міністерства оборони України, зазначивши, що дані про це передано міжнародним партнерам.

"Використання заборонених бойових отруйних речовин стало регулярною тактикою на полі бою для російської армії. Так, з початку повномасштабного вторгнення офіційно зафіксовано понад 13 300 випадків застосування ворогом хімічних боєприпасів", – заявив заступник начальника головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Валерій Вебер.

Як повідомляється на сайті Міноборони у п’ятницю, про це він повідомив у Кишиневі (Молдова) під час засідання Групи з обміну інформацією про технічну допомогу Україні ініціативи G-7 "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення".

Українська делегація представила міжнародним партнерам динаміку застосування росіянами хімічних речовин. За даними Міноборони, якщо у 2023 році їх використання мало переважно епізодичний характер, то починаючи з 2024 року інтенсивність атак стрімко зросла. А станом на першу половину 2026 року загальний рівень застосування противником хімічних боєприпасів залишається стабільно високим на всій лінії зіткнення.

Головною метою засідання Групи з обміну інформацією про технічну допомогу Україні, яке ініціювали департамент енергетичної безпеки та нульових викидів Агенції з радіаційної безпеки Швеції та Інститут оборонних досліджень Швеції, стало залучення додаткових ресурсів від країн-донорів.

"Зважаючи на постійні загрози з боку російської федерації, Україна закликала партнерів посилити підтримку у сфері ХБРЯ (хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної) безпеки", зазначено у повідомленні Міноборони.

Іноземним колегам було презентовано важливі проєктні пропозиції – посилення спроможностей з радіаційного контролю, реагування на радіаційні загрози; безпечне поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання; підвищення рівня екологічної безпеки на військових об’єктах Міноборони.

Країни G7 наразі опрацьовують представлені проєктні пропозиції для виділення додаткового фінансування та технічної допомоги Силам оборони України.