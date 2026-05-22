На сході та півдні України в суботу можливі град та шквали – Укргідрометцентр

Укргідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов в низці областей України в суботу, 23 травня.

"Вдень 23 травня у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у попередженні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.