Інтерфакс-Україна
Події
13:11 22.05.2026

Третина експертів вважають, що війна в Україні розвиватиметься за сценарієм затяжного конфлікту, – опитування Globsec

2 хв читати

Презентація результатів експертного опитування "Сім сценаріїв розвитку ситуації з безпекою щодо російської війни в Україні на 2026-2027 роки", підготовленого під керівництвом директора Київського офісу Globsec Юлії Осмоловської, стала однією з центральних подій на початку другого дня безпекового форуму Globsec, який розпочався у Празі в четвер.

Як повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" керівник Фонду "Відкрита політика" Ігор Жданов, який бере участь у конференції, в аналітичному звіті надається узагальнена експертна оцінка щодо ситуації з безпекою в Європі та Україні на найближчі два роки. Подібний аналітичний продукт Globsec оприлюднюється з 2022 року.

Головне питання на сьогодні, яке обговорювали учасники дискусії на форумі Globsec, куди рухатиметься світ – до мирного врегулювання та припинення бойових дій в Україні чи до тривалої війни на виснаження?

На думку значної частини опитаних (32%), майбутні події будуть розвиватися за сценарієм "Затяжний конфлікт: виснажлива війна з внутрішніми напруженнями та зовнішніми компенсаціями".

Жданов, як один з експертів, який брав участь в опитуванні, зазначає, що реалізація цього варіанту розвитку подій є найбільш ймовірною на сьогодні. Тому Україні потрібно насамперед, підвищувати власну економічну та безпекову спроможність, розвивати власний оборонно-промисловий комплекс.

У роботі заходу взяли участь ексзаступник верховного головнокомандувача об’єднаними збройними силами НАТО в Європі, нині головний іноземний радник головнокомандувача ЗСУ Річард Шеррифф; старший науковий співробітник Atlantic Council Ян Бзежінський; директор програм із зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Загалом в опитуванні, проведеному Київським офісом Globsec, взяли участь 71 експерт.

Globsec – аналітичний центр у Центральній Європі та організатор щорічного Братиславського форуму, який з 2024 року проводиться в Празі.

Як повідомлялося, в перший день Globsec-2026 у четвер розглядалися теми захисту та відновлення української інфраструктури, здоров’я та реабілітації переселенців та громадян України, які проживали на тимчасово окупованих територіях, а також особливостей використання дронів в російсько-українській війні.

