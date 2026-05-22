Киянка підробила заповіт на чуже майно вартістю понад 7 млн грн – Нацполіція

Поліцейські Запоріжжя повідомили про підозру киянці, яка намагалася оформити спадщину стороннього для неї померлого жителя Запорізької області на свою доньку, повідомляє Національна поліція України.

"Після смерті чоловіка у лютому 2025 року відкрилася спадщина на низку об’єктів його нерухомого майна, розташованих у Запоріжжі та тимчасово окупованому Бердянську загальною вартістю в понад 7 млн грн", - йдеться в повідомленні поліції на сайті в п’ятницю.

Слідчі поліції встановили, що киянка, діючи з корисливих мотивів, організувала виготовлення підробленого заповіту від імені померлого. "Згідно з фальшивим документом, спадкоємицею майна мала стати її малолітня донька", – уточнюється в повідомленні.

За даними поліції, для реалізації злочинного умислу жінка вступила у змову з невстановленими особами та передала їм персональні дані дитини для внесення до підробленого документа.

Надалі, як зазначають в поліції, спільники виготовили фіктивний нотаріальний документ із використанням реквізитів і даних бланка, який фактично був використаний ще у 2021 році для посвідчення іншого правочину.

Згідно з повідомленням, у липні 2025 року зловмисниця звернулася до приватного нотаріуса в Запоріжжі та подала підроблений заповіт разом із заявою про прийняття спадщини від імені своєї малолітньої доньки, намагаючись оформити право власності на нерухомість померлого.

"Під час перевірки документів нотаріус виявив ознаки підроблення. У зв’язку з цим нотаріальні дії було зупинено, а спробу незаконного заволодіння майном – попереджено", – наголошують в поліції.

Фігурантці повідомлено про підозру в шахрайстві та підробленні документів.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до виготовлення підробленого заповіту та спроби незаконного заволодіння спадковим майном.