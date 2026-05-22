12:49 22.05.2026

Киянка підробила заповіт на чуже майно вартістю понад 7 млн грн – Нацполіція

Поліцейські Запоріжжя повідомили про підозру киянці, яка намагалася оформити спадщину стороннього для неї померлого жителя Запорізької області на свою доньку, повідомляє Національна поліція України.

"Після смерті чоловіка у лютому 2025 року відкрилася спадщина на низку об’єктів його нерухомого майна, розташованих у Запоріжжі та тимчасово окупованому Бердянську загальною вартістю в понад 7 млн грн", - йдеться в повідомленні поліції на сайті в п’ятницю.

Слідчі поліції встановили, що киянка, діючи з корисливих мотивів, організувала виготовлення підробленого заповіту від імені померлого. "Згідно з фальшивим документом, спадкоємицею майна мала стати її малолітня донька", – уточнюється в повідомленні.

За даними поліції, для реалізації злочинного умислу жінка вступила у змову з невстановленими особами та передала їм персональні дані дитини для внесення до підробленого документа.

Надалі, як зазначають в поліції, спільники виготовили фіктивний нотаріальний документ із використанням реквізитів і даних бланка, який фактично був використаний ще у 2021 році для посвідчення іншого правочину.

Згідно з повідомленням, у липні 2025 року зловмисниця звернулася до приватного нотаріуса в Запоріжжі та подала підроблений заповіт разом із заявою про прийняття спадщини від імені своєї малолітньої доньки, намагаючись оформити право власності на нерухомість померлого.

"Під час перевірки документів нотаріус виявив ознаки підроблення. У зв’язку з цим нотаріальні дії було зупинено, а спробу незаконного заволодіння майном – попереджено", – наголошують в поліції.

Фігурантці повідомлено про підозру в шахрайстві та підробленні документів.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до виготовлення підробленого заповіту та спроби незаконного заволодіння спадковим майном.

Теги: #шахрайство #заповіт

14:53 21.05.2026
Екскерівнику Сквирського райсуду на Київщині повідомлено про підозру в шахрайстві з нерухомістю

Киянин ошукав доньку військового на 700 тис. грн

У Києві чоловік під виглядом надання юридичних послуг ошукав дружину мобілізованого, обіцяючи їй оскаржити дії ТЦК

Судитимуть львів'янина, який виманив понад 2 млн грн у родини зниклого військовослужбовця

МВС попереджає про нову шахрайську схему викрадення телеграм-акаунтів

Нацполіція попереджає про шахраїв, які в соціальних мережах пропонують нібито "легальні" водійські посвідчення

У справі про дезінформацію військовозобов'язаними про стан здоров'я родичів висунуто вже 110 підозр - УВБ у ЗСУ ГУ ВСП

Кіберполіція застерігає про шахрайство з посвідченнями водія

Нацполіція повідомила підозру учасникам групи, які незаконно заволоділи землями в Буковелі майже на 20,5 млн грн

Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

