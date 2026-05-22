12:43 22.05.2026

На вихідних в Україні переважно без опадів, тепло

В Україні в суботу, 23 травня, без опадів. Вдень у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°. Вдень 21-26°, у південно-східній частині країни 25-30°.

У Києві в суботу без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 23 травня була зафіксована в 2007 році і склала 32,2° тепла, найнижча вночі – 0,9° тепла в 1904 році.

В неділю, 24 травня, в Україні без опадів, лише на сході та південному сході країни вдень короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

У Києві у неділю без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

