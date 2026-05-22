У закладах вищої освіти системи МВС навчаються 1673 ветерани – міністр

Реабілітація пораненого бійця має бути комплексною: важливий не тільки медичний супровід, а й освіта, працевлаштування та спорт, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні у закладах вищої освіти системи МВС навчаються 1673 ветерани. Ще 820 – уже отримали дипломи та здобули новий фах", – повідомив голова МВС в телеграм-каналі в п’ятницю.

Він додав: "За цією статистикою – люди, які пройшли бойові дії, пережили важкі поранення та місяці реабілітації. Але попри все вони прагнуть рухатися вперед: навчатися, продовжувати службу й будувати нове майбутнє".

На переконання міністра, реабілітація пораненого захисника не повинна закінчуватися у медичному закладі. "Вона є комплексною тоді, коли людина отримує впевненість у подальшому житті, зокрема й професійному. А наш обов’язок – забезпечити ветеранам цей інструмент", – зазначив він.

Саме тому, за словами Клименка, МВС суттєво розширює програму безкоштовної вищої освіти.

Голова МВС уточнив, що цього року поліцейські, рятувальники, прикордонники та нацгвардійці, які звільнені зі служби за станом здоров’я, можуть вступати на навчання за державним замовленням до 11 закладів освіти системи МВС.

"Ветерани опановують спеціальності, які критично необхідні країні вже сьогодні: психологію, кібербезпеку, правоохоронну діяльність, цивільний захист, інформаційні технології", – додав він.

Клименко нагадав, що на порталі "МВС: Твоя підтримка" (https://pidtrymka.mvs.gov.ua/) є вся інформація про доступні послуги для ветеранів, там можна і залишити запит на вступ.

"Продовжуємо працювати в цьому напрямку. Бо освіта, працевлаштування, спорт – це про відновлення, підтримку і нові можливості", – резюмував міністр.