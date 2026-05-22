12:19 22.05.2026

УЧХ зміцнює співпрацю зі Словенією та Словаччиною

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці, заступник генерального директора Українського Червоного Хреста Ілля Клецьковський здійснив робочі візити до Словенського та Словацького Червоного Хреста для зміцнення партнерства та обміну досвідом у сфері гуманітарного реагування

Під час зустрічі з керівництвом Словенського Червоного Хреста та представниками програм міграції й відновлення родинних зв’язків обговорили підходи до підтримки людей та практичні аспекти роботи з вразливими категоріями населення. 

Окрему увагу було приділено взаємодії з міжнародними партнерами та державними інституціями.  На зустрічі у міністерстві закордонних та європейських справ Словенії й організації ITF Enhancing Human Security йшлося про розвиток гуманітарного співробітництва, координацію допомоги та підтримку України під час повномасштабної війни.

У Словаччині Клецьковський провів зустріч з представниками міністерства закордонних та європейських справ і з керівництвом Словацького Червоного Хреста. Основними темами стали підтримка українців, які постраждали від війни, участь у спільних гуманітарних ініціативах та розширення співпраці.

 

