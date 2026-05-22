Зеленський: Вночі Сили оборони діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 км від території України

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заявив про бойову роботу цієї ночі українських далекобійних дронів проти російської нафтопереробки, зокрема по НПЗ в Ярославлі – близько 700 кілометрів від кордонів з Україною, повідомив, що російські втрати на фронті від початку 2026 року вже склали більше ніж 145 тисяч осіб.

"Продовжуємо наші захисні операції на визначених напрямках активних дій. Була сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по застосуванню далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій. Зокрема, цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо", – написав він у Телеграмі в п'ятницю.

За словами президента, цієї ночі були також застосування по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. "Готуємо інші прояви наших далекобійних санкцій та мідлстрайків у відповідь на російські удари по наших містах та громадах", – повідомив президент.

Зеленський також зазначив, що вони з Головнокомандувачем ЗСУ детально обговорили активність на фронті.

Так, за його даними, від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб. Зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців.

"У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей. Продовжуємо знищувати російський особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках. Особливо хочу подякувати за влучність операторам наших дронів. Тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків. Дякую кожному українському підрозділу, який досягає результатів", – написав очільник Української держави.