Українським виробникам озброєння спростили імпорт іноземних компонентів – Міноборони

Українським виробникам озброєння та військової техніки спростили митне оформлення імпорту іноземних компонентів, повідомляє Міністерство оборони України.

"Скасовано обов’язок подавати низку документів – тепер вони мають бути відображені в митній декларації. Дозволено подавати секретні документи та додаткові відомості до моменту подання митної декларації. Скасовано вимогу щодо завчасного подання копій контрактів, технічних паспортів та інших документів до митниці за три дні до початку митного оформлення товарів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що відповідна постанова уряду має прискорити логістику для підприємств ОПК, а отже, й постачання озброєння та техніки Силам оборони України.