Інтерфакс-Україна
Події
11:25 22.05.2026

Українським виробникам озброєння спростили імпорт іноземних компонентів – Міноборони

1 хв читати
Українським виробникам озброєння спростили імпорт іноземних компонентів – Міноборони

Українським виробникам озброєння та військової техніки спростили митне оформлення імпорту іноземних компонентів, повідомляє Міністерство оборони України.

"Скасовано обов’язок подавати низку документів – тепер вони мають бути відображені в митній декларації. Дозволено подавати секретні документи та додаткові відомості до моменту подання митної декларації. Скасовано вимогу щодо завчасного подання копій контрактів, технічних паспортів та інших документів до митниці за три дні до початку митного оформлення товарів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що відповідна постанова уряду має прискорити логістику для підприємств ОПК, а отже, й постачання озброєння та техніки Силам оборони України.

Теги: #виробники #озброєння #імпорт #компоненти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:11 19.05.2026
Все американське озброєння, за яке заплатили європейці, вже в Україні – Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі

Все американське озброєння, за яке заплатили європейці, вже в Україні – Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі

19:41 18.05.2026
ЄК дозволить Україні продовжити експорт сталі в ЄС, незважаючи на запроваджені обмеження

ЄК дозволить Україні продовжити експорт сталі в ЄС, незважаючи на запроваджені обмеження

06:26 16.05.2026
Україна за 4 міс. скоротила обсяг імпорту вантажних авто на 9%

Україна за 4 міс. скоротила обсяг імпорту вантажних авто на 9%

18:29 15.05.2026
Обсяг імпорту в Україну легкових авто за 4 міс.-2026 скоротився на 14%

Обсяг імпорту в Україну легкових авто за 4 міс.-2026 скоротився на 14%

08:33 13.05.2026
Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу попри заяви про знищення його армії

Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу попри заяви про знищення його армії

18:38 12.05.2026
Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

17:18 12.05.2026
ДПС закликає експортерів та імпортерів вчасно подавати документи до банків для уникнення зайвих перевірок

ДПС закликає експортерів та імпортерів вчасно подавати документи до банків для уникнення зайвих перевірок

19:37 08.05.2026
Генштаб ЗСУ: Підтверджено ураження арсеналу ГРАУ "Кедровка" та двох підприємств з виробництва вибухівки і ФАБів

Генштаб ЗСУ: Підтверджено ураження арсеналу ГРАУ "Кедровка" та двох підприємств з виробництва вибухівки і ФАБів

12:17 08.05.2026
Імпорт за 4 міс.-2026 зріс на 30% порівняно з 2025р. та на 47% порівняно з 2024р., експорт на тому ж рівні – ДМС

Імпорт за 4 міс.-2026 зріс на 30% порівняно з 2025р. та на 47% порівняно з 2024р., експорт на тому ж рівні – ДМС

10:06 07.05.2026
США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, у списку лишилась тільки РФ – посол

США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, у списку лишилась тільки РФ – посол

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Вночі Сили оборони діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 км від території України

США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

ОСТАННЄ

На Полтавщині російський БПЛА впав на території підприємства – ОВА

УЧХ зміцнює співпрацю зі Словенією та Словаччиною

Зеленський: Вночі Сили оборони діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 км від території України

На угорському НПЗ прогримів вибух, є загиблий і поранені

Ексголова УІНП Дробович: На жаль, за 35 років незалежності в Україні не створено відповідного заслугам меморіалу чи монумента Петлюрі

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала російські удари по Київщині та Одещині

Двох військових столичних ТЦК судитимуть за побиття до смерті мобілізованого – керівник Дарницької спецпрокуратури

Сибіга провів першу особисту зустріч із новою главою МЗС Угорщини, домовилися провести другий раунд консультацій щодо нацменшин наступного тижня

Чоловік загинув у Херсоні через ворожу атаку безпілотником – ОВА

Україна відбила територію після блокування мережі Starlink для росіян – Пентагон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА