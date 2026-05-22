10:58 22.05.2026

Ексголова УІНП Дробович: На жаль, за 35 років незалежності в Україні не створено відповідного заслугам меморіалу чи монумента Петлюрі

Фото: Костянтин Поліщук

Голова Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, екс-голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович дорікнув, що за 35 років незалежності в Україні належним чином не закарбована в символічному просторі постать голови Директорії Української народної республіки (УНР), головного отамана військ та флоту УНР Симона Петлюри.

"Сьогодні день народження Симона Петлюри. За три дні інша дата – 100 літ від його вбивства у Парижі. Постать колосального значення для України. Людина, яка очолювала нашу першу республіку в ХХ столітті й заповіла нам її державність. Але досі належним чином не уславлена і не закарбована в символічному просторі нашої держави, за яку він мріяв і боровся. На жаль, за 35 років незалежності ми як громада не зробили належного. Немає ані в Києві, ані в рідній його Полтаві відповідного його заслугам меморіалу чи монументу. Немає національного рівня музею", – написав Дробович в мережі Facebook.

За його словами, в Україні є певна кількість цікавих досліджень щодо постаті видатного українського державного, військового та політичного діяча, але, до прикладу, досі немає повного академічного зібрання його праць.

"Розмов багато. Пафосних промов буде ще більше, а оцих найперших речей досі не зроблено. Сумно. Це мінус нам усім як спільноті", – додав він.

Як повідомлялося, у 2021 році Полтавська обласна державна адміністрація оголосила проведення всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на спорудження у Полтаві пам’ятника Симону Петлюрі.

У липні 2025 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради звернувся до Полтавської ОВА щодо прискорення спорудження пам’ятника Петлюрі в Полтаві.

У травні голова УІНП Олександр Алфьоров заявив, що в 2026 році необхідно хоча б позначити місце майбутнього пам’ятника Петлюрі в Полтаві пам’ятним каменем.

Раніше Алфьоров висловив думку, що на місці пам’ятника Миколі Щорсу в Києві має бути пам’ятник Петлюрі.

20 травня чинний голова ОУН, перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак заявив, що повернення в Україну з Парижу (Франція) праху Петлюри може відбутися незабаром.

