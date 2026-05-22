СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала російські удари по Київщині та Одещині

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві одного із законспірованих агентів ФСБ, якого ворожа спецслужба 12 років тримала у "режимі очікування".

"Як з’ясувало розслідування, з лютого цього року він готував координати для прицільного ракетного удару рашистів по Києву, в тому числі по будинку голови ДСНС України", – повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконував завербований ворогом ІТ-фахівець з Миколаєва. Встановлено, що російські спецслужбісти залучили його до співпраці ще в 2014 році та "законсервували" для подальших завдань.

"Нещодавно російська спецслужба "активувала" агента і доручила йому переїхати до Києва для збору даних про публічних осіб, проти яких рф готувала диверсії та теракти. "Під прицілом" ворога були відомі політики та представники командування сектору безпеки та оборони України. За інструкцією фсб агент мав відстежувати адреси помешкань та маршрути руху потенційних "цілей" і доповідати про це куратору в москві", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що для виконання ворожого завдання фігурант заводив нові знайомства, які потім "втемну" використовував для отримання розвідувальної інформації. Дуже часто зловмисник діяв під прикриттям надання приватних послуг з адміністрування комп’ютерних систем та їхнього техобслуговування, а потім під виглядом побутових розмов випитував "потрібну" інформацію.

Згодом до підривної діяльності він залучив ще одного айтішника – жителя Одеси. Разом вони створили цілу мережу інформаторів, які "зливали" дані про дислокацію українських військ.

Співробітники СБУ затримали агента в орендованій квартирі в Києві. Одночасно з цим було затримано його спільника в Одесі. Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.