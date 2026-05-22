10:29 22.05.2026

Двох військових столичних ТЦК судитимуть за побиття до смерті мобілізованого – керівник Дарницької спецпрокуратури

Двоє військовослужбовців столичних ТЦК та СП постануть перед судом за побиття мобілізованого, що спричинило його смерть, повідомив керівник Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Руслан Немирівський.

"У травні 2025 року під час перевезення мобілізованих громадян з одного з навчальних центрів ЗСУ до збірного пункту у місті Києві один із них почав порушувати спокій у автобусі та конфліктувати з представниками ТЦК та СП", – розказав в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п’ятницю керівник Дарницької спецпрокуратури.

За словами Немирівського, у подальшому один із військовослужбовців, який виконував завдання щодо забезпечення повернення мобілізованих громадян до збірного пункту, застосував до цього чоловіка фізичне насильство.

"Під час руху транспортного засобу він неодноразово, завдаючи удари руками та ногами, переважно в область голови та грудної клітини потерпілого, наніс тілесні ушкодження, що призвели до настання смерті", – додав він.

При цьому, як зауважив керівник спецпрокуратури, заступник начальника одного з РТЦК та СП, який перебував у автобусі та був старшим групи під час перевезення мобілізованих, не вжив жодних заходів щодо припинення протиправних дій підлеглого, хоча мав реальну можливість припинити такі дії.

"Після прибуття до збірного пункту медики констатували смерть мобілізованого чоловіка", – зазначив Немирівський.

Наразі, як повідомив керівник спецпрокуратури, обвинувальні акти щодо військовослужбовця столичного РТЦК та СП та заступника начальника одного з РТЦК та СП Києва направлено до суду. Військовослужбовцям інкримінується перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану, умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 121 КК України) та умисне неприпинення кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України) відповідно.

Немирівський уточнив, що з моменту затримання до обвинувачених застосовано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Керівник Дарницької спецпрокуратури наголосив: "Наявність форми, зброї чи особливих повноважень не звільняє від обов’язку дотримуватись закону. Воєнний стан не скасовує цінність людського життя і не дає права на жорстокість чи безкарність. Кожен, хто перевищує владу та застосовує насильство, нестиме відповідальність незалежно від посади чи статусу".

Немирівський додав, що військовослужбовцю РТЦК та СП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, заступнику начальника РТЦК та СП – до 10 років.

