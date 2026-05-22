Сибіга провів першу особисту зустріч із новою главою МЗС Угорщини, домовилися провести другий раунд консультацій щодо нацменшин наступного тижня

Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час першої особистої зустріч з угорською колегою Анітою Орбан у Гельсінгборзі підбив підсумки першого раунду двосторонніх консультацій на рівні експертів щодо національних меншин цього тижня, сторони домовилися провести другий раунд наступного тижня.

"Ми обидва визнаємо важливість прогресу на цьому треку; ми прагнемо знайти конструктивні рішення та досягти відчутних результатів. З мого боку я підкреслив критичну важливість приєднання України до ЄС та своєчасного відкриття переговорних кластерів", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга також поінформував міністра Орбан про ситуацію на полі бою, мирний процес та потенційну нову роль Європи.

Міністри домовилися, що відновлення діалогу є позитивним розвитком для обох націй і всієї Європи, а також скоординували подальші двосторонні контакти на всіх рівнях.