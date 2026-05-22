09:51 22.05.2026

Україна відбила територію після блокування мережі Starlink для росіян – Пентагон

За даними Агентства військової розвідки США, в результаті українського наступу проти Росії на початку цього року було відбито близько 400 квадратних кілометрів території після того, як тисячі портативних інтернет-терміналів Starlink, що експлуатувалися російськими військами, були виведені з ладу, повідомляє Bloomberg.

"Ця наступальна операція стала першим територіальним здобутком Києва з 2023 року і відбулася завдяки тому, що військові можливості Росії були "тимчасово, але суттєво ослаблені" після виведення терміналів з ладу, зазначило агентство в останній оцінці американської допомоги Україні, підготовленій на замовлення Конгресу", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що російські війська використовували термінали Starlink "для координації пересувань" та ударів дронів, зазначило агентство у звіті, опублікованому цього тижня, який був складений Генеральним інспектором Пентагону.

Згідно з даними Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) та Європейського командування ЗС США, "військовий потенціал Росії в Україні тимчасово, але суттєво знизився після того, як у лютому українські чиновники вжили заходів для виведення з ладу тисяч терміналів Starlink, які російські війська незаконно використовували для координації пересувань та ударів безпілотних літальних апаратів у районах, де зв’язок був ненадійним або легко піддавався перешкодам", – йдеться у висновках звіту.

Російські війська в Україні зазнали подвійного удару по системах зв’язку після того, як Кремль вжив жорстких заходів щодо месенджера Telegram – це рішення викликало обурення у російських солдатів, які використовували цей месенджер для спілкування на полі бою.

Висновок DIA щодо Starlink підкреслює цінність терміналів у війні. Проте агентство зазначило, що "станом на березень російські військові зберігали загальну перевагу над" збройними силами України "у більшості бойових функцій".

