Україна та Сербія домовились про співпрацю у сфері європейської інтеграції

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка та міністр з європейської інтеграції Сербії Неманья Старович підписали меморандум про співпрацю у сфері європейської інтеграції.

"Документ передбачає обмін досвідом у сфері євроінтеграції та переговорного процесу, співпрацю між державними інституціями двох країн, розвиток професійної підготовки державних службовців, обмін знаннями щодо імплементації acquis (актів права) ЄС", – йдеться у повідомленні Офісу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Крім того, меморандумом передбачено обмін досвідом належного планування, управління та використання міжнародної технічної допомоги, зокрема фондів Єврооюзу.

Сторони також домовились про проведення спільних тренінгів, навчальних програм, обмінів між державними службовцями, організацію консультацій, конференцій, круглих столів та інших спільних заходів у контексті євроінтеграційного процесу.

Як повідомлялося, Україна та Сербія домовились відновити роботу з укладення угоди про вільну торгівлю.