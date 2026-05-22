Інтерфакс-Україна
Події
09:45 22.05.2026

Україна та Сербія домовились про співпрацю у сфері європейської інтеграції

1 хв читати
Україна та Сербія домовились про співпрацю у сфері європейської інтеграції
Фото: https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка та міністр з європейської інтеграції Сербії Неманья Старович підписали меморандум про співпрацю у сфері європейської інтеграції.

"Документ передбачає обмін досвідом у сфері євроінтеграції та переговорного процесу, співпрацю між державними інституціями двох країн, розвиток професійної підготовки державних службовців, обмін знаннями щодо імплементації acquis (актів права) ЄС", – йдеться у повідомленні Офісу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Крім того, меморандумом передбачено обмін досвідом належного планування, управління та використання міжнародної технічної допомоги, зокрема фондів Єврооюзу.

Сторони також домовились про проведення спільних тренінгів, навчальних програм, обмінів між державними службовцями, організацію консультацій, конференцій, круглих столів та інших спільних заходів у контексті євроінтеграційного процесу.

Як повідомлялося, Україна та Сербія домовились відновити роботу з укладення угоди про вільну торгівлю.

Теги: #україна #євроінтеграція #сербія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:47 22.05.2026
США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

15:31 21.05.2026
Україна та Сербія домовились відновити роботу з укладення угоди про вільну торгівлю

Україна та Сербія домовились відновити роботу з укладення угоди про вільну торгівлю

12:29 21.05.2026
Pepco підтвердив плани виходу в Україну

Pepco підтвердив плани виходу в Україну

00:14 21.05.2026
У Києві та області вночі очікуються грози, град і шквали – оголошено жовтий рівень небезпеки

У Києві та області вночі очікуються грози, град і шквали – оголошено жовтий рівень небезпеки

19:59 20.05.2026
Зеленський відвідає Сербію в інші дати – радник президента

Зеленський відвідає Сербію в інші дати – радник президента

18:52 20.05.2026
Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі

Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі

15:40 20.05.2026
У Каннах обговорили майбутнє українського кіно та співпрацю з глобальними студіями

У Каннах обговорили майбутнє українського кіно та співпрацю з глобальними студіями

15:05 20.05.2026
Президент ТПП Сербії Марко Чадеж: Україна може використати Сербію як хаб для виходу на ринки Балкан, ЄС, Азії та Африки

Президент ТПП Сербії Марко Чадеж: Україна може використати Сербію як хаб для виходу на ринки Балкан, ЄС, Азії та Африки

14:23 20.05.2026
США хоче, щоб Україна допомогла пом'якшити обмеження щодо білоруських добрив – ЗМІ

США хоче, щоб Україна допомогла пом'якшити обмеження щодо білоруських добрив – ЗМІ

09:46 20.05.2026
Кількість українських підприємців у Сербії за час війни зросла в 2,7 раза – президент ТПП Сербії

Кількість українських підприємців у Сербії за час війни зросла в 2,7 раза – президент ТПП Сербії

ВАЖЛИВЕ

США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали шестеро людей

Ворог дронами атакував підприємство в Полтавській області, пошкоджено обладнання

ППО України збила 115 зі 124 БпЛА, зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на п'яти локаціях

Окупанти поранили 11 людей на Сумщині, серед них і дитину

Окупанти за добу втратили 880 осіб та 135 од. спецтехніки – Генштаб

Росіяни атакували Запорізьку область, є пошкодження

П'ятеро людей постраждали внаслідок російської агресії на Херсонщині

22 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Півненко: спецпризначенці ЦСП "Омега" знищують оновлені версії російського дрона "Молнія"

Зеленський перевірив виконання доручень щодо розвитку інфраструктури Славутича

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА