Інтерфакс-Україна
Події
08:58 22.05.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали шестеро людей

1 хв читати
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали шестеро людей

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали шестеро людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Раківка, Вірівка, Берислав, Білозерка, Томина Балка, Чарівне, Біляївка, Станіслав, Красносільське, Вільне, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Одрадокам'янка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Тягинка, Токарівка, Зимівник, Гаврилівка, Качкарівка, Михайлівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Розлив, Ромашкове та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, мікроавтобус, екскаватор, приватні гаражі та автомобілі.

Між тим, зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 22.05.2026
Окупанти поранили 11 людей на Сумщині, серед них і дитину

Окупанти поранили 11 людей на Сумщині, серед них і дитину

07:35 22.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, є пошкодження

Росіяни атакували Запорізьку область, є пошкодження

20:37 21.05.2026
Двоє поліцейських шпиталізовані через атаку дронів на Кільцевій дорозі в Харківській області

Двоє поліцейських шпиталізовані через атаку дронів на Кільцевій дорозі в Харківській області

09:43 21.05.2026
Одна людина загинула, ще 11 – поранені від обстрілів окупантів на Донеччині – ОВА

Одна людина загинула, ще 11 – поранені від обстрілів окупантів на Донеччині – ОВА

08:54 21.05.2026
Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

07:52 21.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали четверо людей, ворог атакував п'ять районів – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали четверо людей, ворог атакував п'ять районів – ОВА

19:17 20.05.2026
Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

19:06 20.05.2026
Одна людина загинула, двоє дістали поранень через російськи удари по Дніпропетровщині – ОВА

Одна людина загинула, двоє дістали поранень через російськи удари по Дніпропетровщині – ОВА

08:56 20.05.2026
Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

08:32 20.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей

ВАЖЛИВЕ

США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

ОСТАННЄ

Ворог дронами атакував підприємство в Полтавській області, пошкоджено обладнання

ППО України збила 115 зі 124 БпЛА, зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на п'яти локаціях

США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

Окупанти за добу втратили 880 осіб та 135 од. спецтехніки – Генштаб

П'ятеро людей постраждали внаслідок російської агресії на Херсонщині

22 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Півненко: спецпризначенці ЦСП "Омега" знищують оновлені версії російського дрона "Молнія"

Зеленський перевірив виконання доручень щодо розвитку інфраструктури Славутича

На фронті відбулось 197 боїв за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

Сибіга: Україна є контриб'ютором безпеки, донором і партнером, готовим поділитися своїм досвідом із союзниками

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА