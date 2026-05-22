Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали шестеро людей

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали шестеро людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Раківка, Вірівка, Берислав, Білозерка, Томина Балка, Чарівне, Біляївка, Станіслав, Красносільське, Вільне, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Одрадокам'янка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Тягинка, Токарівка, Зимівник, Гаврилівка, Качкарівка, Михайлівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Розлив, Ромашкове та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, мікроавтобус, екскаватор, приватні гаражі та автомобілі.

Між тим, зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей.