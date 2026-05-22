Інтерфакс-Україна
08:13 22.05.2026

Окупанти поранили 11 людей на Сумщині, серед них і дитину

Окупанти поранили 11 людей на Сумщині, серед них і дитину
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Одинадцять людей, серед яких дитина, дістали поранення внаслідок російських обстрілів на Сумщині за минулу добу, повідомляє Національна поліція.

"Упродовж минулої доби на території Сумської області під ворожим вогнем перебували 36 населених пунктів. Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети", – сказано в Телеграм.

У Сумській громаді внаслідок російської атаки постраждали 6 людей: 13-річний хлопець, чоловіки віком 49, 70, 73 роки та жінки віком 72 і 81 рік.

У Ворожбянській громаді ворожий дрон травмував 71-річного чоловіка та жінок віком 65 і 67 років.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок російської атаки постраждали чоловіки віком 35 і 42 роки.

 

07:35 22.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, є пошкодження

20:37 21.05.2026
Двоє поліцейських шпиталізовані через атаку дронів на Кільцевій дорозі в Харківській області

09:43 21.05.2026
Одна людина загинула, ще 11 – поранені від обстрілів окупантів на Донеччині – ОВА

08:54 21.05.2026
Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

07:52 21.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали четверо людей, ворог атакував п'ять районів – ОВА

19:17 20.05.2026
Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

19:06 20.05.2026
Одна людина загинула, двоє дістали поранень через російськи удари по Дніпропетровщині – ОВА

11:21 20.05.2026
Під завалами п'ятиповерхівки на Сумщині виявили тіло літньої жінки

08:56 20.05.2026
Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

08:39 20.05.2026
Росіяни завдали масованого удару по Конотопу: вісім постраждалих – МВС

