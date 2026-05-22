Окупанти поранили 11 людей на Сумщині, серед них і дитину

Одинадцять людей, серед яких дитина, дістали поранення внаслідок російських обстрілів на Сумщині за минулу добу, повідомляє Національна поліція.

"Упродовж минулої доби на території Сумської області під ворожим вогнем перебували 36 населених пунктів. Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети", – сказано в Телеграм.

У Сумській громаді внаслідок російської атаки постраждали 6 людей: 13-річний хлопець, чоловіки віком 49, 70, 73 роки та жінки віком 72 і 81 рік.

У Ворожбянській громаді ворожий дрон травмував 71-річного чоловіка та жінок віком 65 і 67 років.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок російської атаки постраждали чоловіки віком 35 і 42 роки.