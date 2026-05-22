США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України обладнання для підтримки ракетної системи Hawk та пов'язаного з нею обладнання іноземним військовим компаніям, повідомляється на сайті Держдепу.

Орієнтовна загальна вартість становить $108,1 млн США.

Як повідомляється, уряд України запросив придбання причепів для встановлення щогл; суттєвих модифікацій та технічного обслуговування; запасних частин, витратних матеріалів та аксесуарів, а також підтримки ремонту та повернення; інженерних, технічних та логістичних послуг уряду США та підрядників; та інших пов'язаних елементів логістичної та програмної підтримки ракетних систем Franken SAM Hawk.

"Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужним інтегрованим потенціалом протиповітряної оборони. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в повідомленні Держдепу сказано, що цей продаж "сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі".

Також, зазначає Держдеп, продаж цього обладнання та підтримки не змінить базовий військовий баланс у регіоні. Зазначається, що головним підрядником цієї роботи буде корпорація Sierra Nevada, розташована в Енглвуді, штат Колорадо.

Між тим, пропонований продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США.