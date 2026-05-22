Окупанти за добу втратили 880 осіб та 135 од. спецтехніки – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів, один танк, 57 артсистем, три бронемашин, 1872 БПЛА, а також 135 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 353 860 (+880) осіб, танків – 11 944 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 594 (+3) од, артилерійських систем – 42 511 (+57) од, РСЗВ – 1 798 (+1) од, засоби ППО – 1 390 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 440 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 304 659 (+1 872) од, крилаті ракети – 4 632 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 98 205 (+135) од, спеціальна техніка – 4 207 (+0) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.