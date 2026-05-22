Росіяни атакували Запорізьку область, є пошкодження

Російські війська на ранок п'ятниці атакували Запорізьку область, внаслідок чого пошкоджено об'єкти інфраструктури, житло та автівки, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 813 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що російські війська здійснили 17 авіаударів по Малокатеринівці, Зарічному, Комишувасі, Самійлівці, Григорівці, Річному, Жовтій Кручі, Преображенці, Заливному, Вільному, Новоселівці, Данилівці, Долинці, Малій Токмачці, Широкому, Воздвижівці.

За його словами, 549 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Лисогірку, Новорозівку, Славне, Таврійське, Новоіванівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Преображенку.

Також зафіксовано обстріл із РСЗВ по Чарівному, 246 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Оленокостянтинівці.

Крім того, надійшло 44 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.