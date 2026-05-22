07:35 22.05.2026

Росіяни атакували Запорізьку область, є пошкодження

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок п'ятниці атакували Запорізьку область, внаслідок чого пошкоджено об'єкти інфраструктури, житло та автівки, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 813 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що російські війська здійснили 17 авіаударів по Малокатеринівці, Зарічному, Комишувасі, Самійлівці, Григорівці, Річному, Жовтій Кручі, Преображенці, Заливному, Вільному, Новоселівці, Данилівці, Долинці, Малій Токмачці, Широкому, Воздвижівці.

За його словами, 549 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Лисогірку, Новорозівку, Славне, Таврійське, Новоіванівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Преображенку.

Також зафіксовано обстріл із РСЗВ по Чарівному, 246 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Оленокостянтинівці.

Крім того, надійшло 44 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.

 

20:37 21.05.2026
Двоє поліцейських шпиталізовані через атаку дронів на Кільцевій дорозі в Харківській області

09:43 21.05.2026
Одна людина загинула, ще 11 – поранені від обстрілів окупантів на Донеччині – ОВА

08:54 21.05.2026
Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

07:52 21.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали четверо людей, ворог атакував п'ять районів – ОВА

19:25 20.05.2026
Пенсіонера поранено через удар російською КАБ на Запоріжжі – ОВА

19:17 20.05.2026
Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

19:06 20.05.2026
Одна людина загинула, двоє дістали поранень через російськи удари по Дніпропетровщині – ОВА

08:56 20.05.2026
Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

08:32 20.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей

08:05 20.05.2026
Ворог обстрілював Дніпропетровщину, дві жертви та шестеро поранених

