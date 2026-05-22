Інтерфакс-Україна
06:27 22.05.2026

П'ятеро людей постраждали внаслідок російської агресії на Херсонщині

На Херсонщині в четвер 5 людей постраждали від наслідків російської агресії, повідомила пресслужба міської військової адміністрації (МВА) та Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 21 травня 2026 року російська армія здійснила масований авіаційний удар по населених пунктах Херсонської області. Також обстрілювала артилерією, мінометною зброєю, застосовувала дрони різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало чотири людини", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Як повідомляється, вранці армія РФ почала скидати авіабомби у Херсонському районі, внаслідок чого поранено двох цивільних чоловіків.

Також при розмінуванні території дістали травм двоє співробітників поліції.

За даними МВА, у Херсоні через підрив на невідомому вибухонебезпечному предметі тяжко травмувалася 67-річна жінка.

За попередньою інформацією, постраждала підняла невідомий предмет у Дніпровському районі.

Унаслідок детонації вона дістала мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію лівої кисті, уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг.

Джерела: https://t.me/kherson_miskrada/71817

https://t.me/phogovua/9999

В Дніпрі постраждали 15 людей – ОВА

