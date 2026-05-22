22 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

22 травня в Україні та світі відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття.

Віряни вшановують святого мученика Василіска.

День перепоховання праху (1861) Тараса Григоровича Шевченка, українського поета, художника, мислителя, громадського діяча, на Чернечій горі поблизу Канева.

Міжнародний день біологічного різноманіття

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/201 з метою привернути увагу кожного мешканця землі до проблеми біорізноманіття. Проте передумови до впровадження цього свята виникли набагато раніше. Так, у 1988 році згідно з Програмою з довкілля, ініційованою ООН, розпочала свою роботу команда експертів. Вони мали визначити, наскільки необхідним є прийняття Міжнародної конвенції з біологічного різноманіття. У результаті роботи цієї групи виявилось, що угода є надзвичайно потрібною та важливою. А згодом, у 1992 році на одній із Конференцій ООН була представлена відповідна угода.

Далі Конвенція мала набрати необхідну кількість підписів та вступити у дію: вона була відкрита для підписання 5 червня 1992 і набула чинності 29 грудня 1993 року.

Тому спочатку цей день відзначали 29 грудня. Проте через деякий час дату визнали невдалою через те, що в ці дні у різних країнах святкують свята національного значення. 2000 рік ознаменувався призначенням нової дати для святкування Міжнародного дня біологічного різноманіття. Ним було обрано 22 травня, тому що саме в цей день остаточний текст Конвенції з біорізноманіття був представлений на одній із Конференцій ООН.

У листопаді 1994 року Конвенцію було ратифіковано ВР України. У зв’язку з цим, чинності набула ціла низка законів, які гарантували виконання різних угод, пов’язаних з регулюванням питань збереження та використання біорізноманіття нашої країни.

Також було створено Національну Комісію з питань збереження біологічного різноманіття, яка несла відповідальність за виконання відповідних законодавчих актів. А в 2010 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища було реорганізоване в Міністерство екології та природних ресурсів України. Сьогодні цей орган зазнає подальших трансформацій, але зберігає свої функції щодо координації виконання міжнародних та національних законів та постанов, пов’язаних зі збереженням біологічного та ландшафтного різноманіття.

Сам термін "біорізноманіття" означає комплекс всіх видів живих організмів. Сюди входять бактерії, гриби, рослини та тварини. До біологічного різноманіття нашої планети відносять близько 9 000 000 біологічних видів. Однак лише п’ята частина з них описана людством. Водночас щогодини на нашій планеті зникає 2-3 види живих організмів, а це 20-30 000 щороку. У результаті того, що кількість видів рослин та тварин зменшується, екосистеми Землі деградують та знищуються. Земельні угіддя перетворюються на пустелі, умови життя для різних видів суттєво погіршуються.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Олександра Діонісійовича Омельського (1906–1988), українського композитора, піаніста, педагога (США);

100 років від дня народження Миколи Степановича Пилипчука (1926–1996), українського лікаря-фтизіатра, пульмонолога, торакального хірурга, науковця, педагога, інноватора в галузях фтизіатрії та пульмонології, засновника органозберігального напряму в легеневій хірургії;

90 років від дня народження Петра Петровича Засенка (1936), українського поета, перекладача.

Ще цього дня:

1919 - У Києві в церкві святого Миколая відбулося перше богослужіння українською мовою, що символічно вважають початком Української Автокефальної Православної Церкви;

1931 - Офіційно розпочала роботу Українська академія аграрних наук, закладаючи основу для розвитку сільського господарства;

1971 - У Києві біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбувся виступ Анатолія Лупиноса, який завершився його арештом;

1979 - На Личаківському цвинтарі у Львові відбувся похорон Володимира Івасюка, що переріс у масштабну акцію протесту;

1995 - У Львові створили Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка, а астрономи Аманда Бош та Ендрю Ривкін зафіксували на знімках телескопа "Габбл" два нові супутники Сатурна;

1998 -У Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву святого Миколая;

2009 - Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом геноциду 1932–1933 років, офіційно визнавши цю трагедію злочином;

2014 - У зоні конфлікту на Донбасі сталися дві масштабні атаки проросійських бойовиків на позиції українських військових: поблизу Волновахи загинуло 16 бійців і 32 поранено; біля Рубіжного українська 30-та механізована бригада понесла втрати і була вимушена відступити, втрачено трьох воїнів і сімох поранено.

Церковне свято

День пам’яті святого мученика Василіска

Це один із перших святих Христової Церкви, який жив у часи жорстоких гонінь на християн, йому довелося пройти через неймовірні страждання заради віри. Його ім’я походить від грецького слова, що означає "маленький цар" — і ця назва ніби символізує його духовне царювання через вірність Христу.

Василіск був людиною непохитної віри: незважаючи на жорстокі тортури, він не зрікся Христа. За легендами, коли його кинули у вогонь, полум’я не змогло його пошкодити — це сприймалося як диво, знак Божої захисту і сили. Однак мучителі не відступили і знайшли інші способи позбавити його життя, і Василіск помер як справжній святий мученик — віддавши життя за віру.

Іменини:

Василь.

З прикмет цього дня:

22 травня сонячно і ясно — літо буде теплим і врожайним; йде дощ — найближчі тижні будуть дощовими або прохолодними; вранці 22 травня туман або роса сильна — це віщує багатий урожай; вітер дме з півдня — літо буде теплим і сухим, а якщо з півночі — холодним і вологим; птахи 22 травня співають голосно і радісно — це добрий знак для погоди найближчим часом.

