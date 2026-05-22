Півненко: спецпризначенці ЦСП "Омега" знищують оновлені версії російського дрона "Молнія"

Бійці Центру спецпризначення "Омега" успішно знищують оновлені версії російського дрона "Молнія", повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

"Спецпризначенці 1 ОЗСП та 4 ОЗСП завдяки професіоналізму та злагодженій роботі вже успішно утилізують і такі цілі", – написав він у Телеграм.

Півненко зазначив, що ворог постійно вдосконалює свої засоби ураження. За його словами, оновлені моделі можуть нести один або два FPV-дрони, а також виконувати функцію ретранслятора сигналу.

Півненко додав, що це дозволяє окупантам завдавати ударів на значно більшій глибині та створює додаткові ризики для особового складу, техніки й ведення бойових дій загалом.

