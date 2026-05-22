Інтерфакс-Україна
Події
04:35 22.05.2026

Півненко: спецпризначенці ЦСП "Омега" знищують оновлені версії російського дрона "Молнія"

1 хв читати

Бійці Центру спецпризначення "Омега" успішно знищують оновлені версії російського дрона "Молнія", повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

"Спецпризначенці 1 ОЗСП та 4 ОЗСП завдяки професіоналізму та злагодженій роботі вже успішно утилізують і такі цілі", – написав він у Телеграм.

Півненко зазначив, що ворог постійно вдосконалює свої засоби ураження. За його словами, оновлені моделі можуть нести один або два FPV-дрони, а також виконувати функцію ретранслятора сигналу.

Півненко додав, що це дозволяє окупантам завдавати ударів на значно більшій глибині та створює додаткові ризики для особового складу, техніки й ведення бойових дій загалом.

Джерело: https://t.me/Pivnenko_NGU/4131

Теги: #дрони #омега #ліквідація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 21.05.2026
Питання переселенців, жителів ТОТ, захисту інфраструктури в Україні, дрони обговорили в перший день Globsec-2026

Питання переселенців, жителів ТОТ, захисту інфраструктури в Україні, дрони обговорили в перший день Globsec-2026

11:43 21.05.2026
Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

13:42 20.05.2026
Рютте: Заяви Росії про використання Україною території Латвії для атак на РФ абсолютно абсурдні

Рютте: Заяви Росії про використання Україною території Латвії для атак на РФ абсолютно абсурдні

08:55 20.05.2026
ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

21:59 19.05.2026
У Харкові ворожі дрони за добу тричі атакували депо №6 "Нової пошти"

У Харкові ворожі дрони за добу тричі атакували депо №6 "Нової пошти"

15:05 19.05.2026
МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

08:56 18.05.2026
ППО України збила півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях

ППО України збила півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях

17:03 15.05.2026
Зеленський: Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема по "центрах ухвалення рішень"

Зеленський: Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема по "центрах ухвалення рішень"

15:03 15.05.2026
Віталій Кличко передав від громади Києва 3100 БпЛА  бійцям 225 полку ЗСУ

Віталій Кличко передав від громади Києва 3100 БпЛА  бійцям 225 полку ЗСУ

16:52 14.05.2026
ЄС фіналізує пакет підтримки дронами на EUR6 млрд для України – фон дер Ляєн

ЄС фіналізує пакет підтримки дронами на EUR6 млрд для України – фон дер Ляєн

ВАЖЛИВЕ

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

ОСТАННЄ

Зеленський перевірив виконання доручень щодо розвитку інфраструктури Славутича

На фронті відбулось 197 боїв за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

Сибіга: Україна є контриб'ютором безпеки, донором і партнером, готовим поділитися своїм досвідом із союзниками

Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

Глава МЗС Фінляндії назвала звинувачення Росією країн Балтії частиною ширшої дезінформаційної кампанії

Зеленський обговорив із прем'єром Естонії підготовку форуму NB8 та ситуацію на фронті

Сибіга та глава МЗС Нідерландів обговорили оборону, шлях України в ЄС та тиск на Москву

У Дніпрі постраждали 19 людей, серед них троє дітей – ОВА

Сибіга зустрівся з новим главою МЗС Болгарії на полях Ради Україна-НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА