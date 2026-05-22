Зеленський перевірив виконання доручень щодо розвитку інфраструктури Славутича
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Славутича заслухав доповідь про виконання раніше наданих доручень щодо розвитку енергетичної та безпекової інфраструктури міста, йдеться у повідомленні офісу президента.
"Під час попередньої робочої поїздки до Славутича Глава держави доручив, зокрема, розробити стратегію розвитку місцевої лікарні та облаштувати шкільні укриття", – сказано в повідомленні.
Начальник Київської ОВА Микола Калашник і міський голова Славутича Юрій Фомічев доповіли, що в чотирьох школах міста облаштовані укриття з кімнатами відпочинку, медичними пунктами та їдальнями. Завершено реконструкцію 43 квартир для внутрішньо переміщених осіб, ще 54 квартири планують здати в серпні.
До червня очікується завершення будівництва енергетичного хабу, профінансованого Євросоюзом, із загальною потужністю генерації 2,2 МВт. Об'єкт включає когенераційні установки, сонячну генерацію та системи накопичення енергії і здатний забезпечити понад 60% потреб міста.
Також у Славутичі облаштовують безбар'єрний маршрут завдовжки 2,5 кілометра та тривають заходи з посилення антидронового захисту міста і Київської області загалом.
