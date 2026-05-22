03:03 22.05.2026

Зеленський перевірив виконання доручень щодо розвитку інфраструктури Славутича

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Славутича заслухав доповідь про виконання раніше наданих доручень щодо розвитку енергетичної та безпекової інфраструктури міста, йдеться у повідомленні офісу президента.

"Під час попередньої робочої поїздки до Славутича Глава держави доручив, зокрема, розробити стратегію розвитку місцевої лікарні та облаштувати шкільні укриття", – сказано в повідомленні.

Начальник Київської ОВА Микола Калашник і міський голова Славутича Юрій Фомічев доповіли, що в чотирьох школах міста облаштовані укриття з кімнатами відпочинку, медичними пунктами та їдальнями. Завершено реконструкцію 43 квартир для внутрішньо переміщених осіб, ще 54 квартири планують здати в серпні.

До червня очікується завершення будівництва енергетичного хабу, профінансованого Євросоюзом, із загальною потужністю генерації 2,2 МВт. Об'єкт включає когенераційні установки, сонячну генерацію та системи накопичення енергії і здатний забезпечити понад 60% потреб міста.

Також у Славутичі облаштовують безбар'єрний маршрут завдовжки 2,5 кілометра та тривають заходи з посилення антидронового захисту міста і Київської області загалом.

Джерело: https://president.gov.ua/news/u-slavutichi-prezident-pereviriv-vikonannya-doruchen-shodo-r-104529?fbclid=IwY2xjawR8KqpleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEeU3LBWvbUCoRnJvN1WEoqeUkSLkEql0U4CEams85RIcqj0irGv3PQb7OeYMc_aem_uAuw7JR9wfRgn443ai4yxg

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:24 21.05.2026
Зеленський обговорив із прем'єром Естонії підготовку форуму NB8 та ситуацію на фронті

21:04 21.05.2026
Зеленський та прем'єр-міністр Естонії обговорили підготовку формату NB8 з Україною

20:45 21.05.2026
Президент обговорив із представниками громад Київщини та Чернігівщини ремонт доріг і реалізацію планів стійкості

19:16 21.05.2026
Зеленський: НПЗ у Сизрані, ураження підтверджене

19:11 21.05.2026
Питання переселенців, жителів ТОТ, захисту інфраструктури в Україні, дрони обговорили в перший день Globsec-2026

18:53 21.05.2026
Зеленський анонсував комунікацію з Британією, Німеччиною та Францією стосовно посилення тиску на РФ

18:29 21.05.2026
Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

16:33 21.05.2026
Єрмак: під час війни Зеленський зосереджений на роботі верховного головнокомандувача

13:56 21.05.2026
Зеленський обговорив з керівником "Нафтогазу" подальші кроки для притягнення РФ до фінансової відповідальності

20:49 20.05.2026
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії та Перу

