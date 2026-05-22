01:34 22.05.2026

На фронті відбулось 197 боїв за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 197 разів атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 197 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, та 64 авіаційних ударів – скинув 184 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6063 дрони-камікадзе та здійснив 2279 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п'яти КАБ та здійснив 63 обстріли позицій українських військ та населених пунктів. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вільча, Синельникове та в бік Ізбицького.

На куп'янському напрямку ворог атакував п'ять разів в бік Курилівки, Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та Глушківки. Одна з цих атак триває.

На лиманському напрямку українські військові відбивають три штурми окупантів, в районах населених пунктів Зарічне та в бік Лиману, Шийківки.

На слов'янському напрямку противник штурмував два рази у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки.

На краматорському напрямку окупанти атакували в районі Міньківки.

На костянтинівському напрямку окупанти 19 разів штурмували позиції оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Русин Яр, Степанівка та в бік Костянтинівки.

На покровському напрямку, за уточненою інформацією, ворог здійснив 43 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Затишок, Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Кам'янка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка та Новопідгороднє. Одна з цих атак іще триває.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та поранено 13, знищено одну одиницю автомобільної техніки. Також ушкоджено дві одиниці автомобільної техніки, 12 укриттів противника та пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 278 БпЛА різних типів", – йдеться в повідомленні.

На олександрівському напрямку окупанти проводили п'ять штурмових дій в районі Тернового та бік населених пунктів Вербове та Добропілля.

На гуляйпільському напрямку зафіксовано 23 атаки окупантів, одна з них іще триває. Ворог проводив штурмові дії у бік Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного.

На оріхівському напрямку противник штурмував в районі Щербаків.

На придніпровському напрямку ворог тричі атакував в районі Антонівського мосту.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03qayaBMrERj8GX7hqLy3toEueES2uJmhQfAZ9xHRg7eUg5s3cgVJsZcDFSvgTFWCl

