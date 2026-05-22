Сибіга: Україна є контриб'ютором безпеки, донором і партнером, готовим поділитися своїм досвідом із союзниками

Україна є контриб'ютором безпеки, донором і партнером, готовим поділитися своїм досвідом із союзниками, а не просто просить пожертв, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Я повідомив союзників про зростання загроз з боку Білорусі та закликав до відповідних дій, стримування та кроків, щоб запобігти розширенню агресії Москви та Мінська. Україна більше не просто просить пожертв; ми є контриб'ютором безпеки, донором і партнером, готовим поділитися своїм досвідом із союзниками", – написав він у соцмережі Х на полях зустрічі Ради НАТО-Україна.

Сибіга зазначив, що Україна перебуває на переломному етапі війни, і тиск на Москву зростає. Україна тримає лінію фронту, а людські ресурси Росії більше не є вирішальною перевагою.

"Щоб досягти миру, ми повинні зосередитися на трьох критичних елементах: дипломатії, тиску та силі. Нам потрібен новий поштовх у наших мирних зусиллях, одночасно посилюючи наші спеціальні довгострокові санкції та інші важелі впливу", – вважає міністр.

За його словами, збільшення витрат на оборону є гарантією миру. Сибіга закликав кожного члена НАТО зробити свій внесок в оборону України.

"Ці інвестиції принесуть найбільший мирний дивіденд нашого життя. Дякую всім нашим союзникам за вашу відданість нашій спільній справі, сьогоднішні внески та вашу непохитну підтримку України", – зазначив він.

Також Сибіга висловив особливу подяку Швеції за те, що вона є чудовим союзником, а також міністру закордонних справ Марії Малмер за теплий прийом та гостинність.

"За останній рік НАТО зміцніло. Минулорічне рішення про п'ять відсотків стало історичною віхою, і за це слід віддати належне Сполученим Штатам. Я також хочу особливо подякувати @SecGenNATO, чиї зусилля мають реальне значення", – підсумував Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2057553791201968395