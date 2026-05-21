Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

"Ґрунтуючись на успішному обранні нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, та наших стосунків з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати надішлють до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців", – написав він у Truth Social.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116614442694237946