Інтерфакс-Україна
23:48 21.05.2026

Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

Президент Дональд Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових.

"Ґрунтуючись на успішному обранні нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, та наших стосунків з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати надішлють до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців", – написав він у Truth Social.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116614442694237946

