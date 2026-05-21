Інтерфакс-Україна
Події
23:09 21.05.2026

Глава МЗС Фінляндії назвала звинувачення Росією країн Балтії частиною ширшої дезінформаційної кампанії

2 хв читати

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен назвала звинувачення Росією країн Балтії частиною ширшої дезінформаційної кампанії.

"Хибні звинувачення Росії проти Латвії, а також Естонії та Литви є частиною ширшої дезінформаційної кампанії. Фінляндія твердо підтримує всі країни, які є мішенню російського залякування та брехні. Правда та свобода мають перемогти", – написала вона в соцмережі Х.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Естонія не піддасться на залякування та провокації з боку Росії, зазначивши, що поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком агресії РФ проти України, а Україна має право захищатися.

Раніше у цей день, міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що "Литва не надавала свого повітряного простору жодній з воюючих держав і не має наміру це робити".

Російські ЗМІ нещодавно опублікували твердження, що країни Балтії можуть дозволити використовувати свій повітряний простір українським дронам, що нібито загрожує безпеці Калінінграда.

Представники НАТО відкинули ці повідомлення як дезінформацію, заявивши, що українські дрони, ймовірно, потрапили в Балтійський регіон після того, як їх збили з курсу російські засоби радіоелектронної боротьби.

Дрони, які впали у Латвії 7 травня були українськими апаратами, що збилися з курсу під впливом російських засобів РЕБ. Також в останні тижні українські дрони, що летіли атакувати об'єкти в РФ, неодноразово залітали у повітряний простір Литви, Естонії та Фінляндії.

Джерело: https://x.com/elinavaltonen/status/2057551898027217085

Теги: #фейки #рф #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:48 21.05.2026
Буданов: Еволюція російських цілей від "Києва за три дні" до вимог позаблоковості свідчить про провал початкових задумів

Буданов: Еволюція російських цілей від "Києва за три дні" до вимог позаблоковості свідчить про провал початкових задумів

21:43 21.05.2026
Буданов: Росія застосовує "інженерію свідомості" на окупованих територіях, тож Україна має розробити нову модель комунікацій

Буданов: Росія застосовує "інженерію свідомості" на окупованих територіях, тож Україна має розробити нову модель комунікацій

21:38 21.05.2026
Буданов: Росія будує "цифрове гетто" за прикладом Північної Кореї, готуючись до непопулярних рішень

Буданов: Росія будує "цифрове гетто" за прикладом Північної Кореї, готуючись до непопулярних рішень

20:07 21.05.2026
Про загрозу з боку РФ з території Білорусі Сибіга говорив з Рютте, наголосив на необхідності колективних засобів стримування

Про загрозу з боку РФ з території Білорусі Сибіга говорив з Рютте, наголосив на необхідності колективних засобів стримування

13:56 21.05.2026
Зеленський обговорив з керівником "Нафтогазу" подальші кроки для притягнення РФ до фінансової відповідальності

Зеленський обговорив з керівником "Нафтогазу" подальші кроки для притягнення РФ до фінансової відповідальності

00:05 17.05.2026
Стубб: Україна зараз сильніша, Росія слабша – це створює умови для майбутнього діалогу з Москвою

Стубб: Україна зараз сильніша, Росія слабша – це створює умови для майбутнього діалогу з Москвою

09:49 15.05.2026
У Фінляндії оголошували повітряну тривогу через невідомий БпЛА

У Фінляндії оголошували повітряну тривогу через невідомий БпЛА

12:33 14.05.2026
Україна та Фінляндія спільно викрили схему передачі судна для "тіньового флоту" РФ – Офіс генпрокурора

Україна та Фінляндія спільно викрили схему передачі судна для "тіньового флоту" РФ – Офіс генпрокурора

19:36 13.05.2026
Зеленський обговорив зі Стуббом дипломатичний трек, угоду по дронах та питання євроінтеграції

Зеленський обговорив зі Стуббом дипломатичний трек, угоду по дронах та питання євроінтеграції

12:59 10.05.2026
Зеленський скоординував позиції із президентом Фінляндії

Зеленський скоординував позиції із президентом Фінляндії

ВАЖЛИВЕ

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

Зеленський обговорив із прем'єром Естонії підготовку форуму NB8 та ситуацію на фронті

Сибіга та глава МЗС Нідерландів обговорили оборону, шлях України в ЄС та тиск на Москву

У Дніпрі постраждали 19 людей, серед них троє дітей – ОВА

Сибіга зустрівся з новим главою МЗС Болгарії на полях Ради Україна-НАТО

Зеленський та прем'єр-міністр Естонії обговорили підготовку формату NB8 з Україною

Президент обговорив із представниками громад Київщини та Чернігівщини ремонт доріг і реалізацію планів стійкості

Двоє поліцейських шпиталізовані через атаку дронів на Кільцевій дорозі в Харківській області

Єрмак заявив, що сторона обвинувачення не надала жодних доказів його причетності до інкримінованих дій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА