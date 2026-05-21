Глава МЗС Фінляндії назвала звинувачення Росією країн Балтії частиною ширшої дезінформаційної кампанії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен назвала звинувачення Росією країн Балтії частиною ширшої дезінформаційної кампанії.

"Хибні звинувачення Росії проти Латвії, а також Естонії та Литви є частиною ширшої дезінформаційної кампанії. Фінляндія твердо підтримує всі країни, які є мішенню російського залякування та брехні. Правда та свобода мають перемогти", – написала вона в соцмережі Х.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Естонія не піддасться на залякування та провокації з боку Росії, зазначивши, що поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком агресії РФ проти України, а Україна має право захищатися.

Раніше у цей день, міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що "Литва не надавала свого повітряного простору жодній з воюючих держав і не має наміру це робити".

Російські ЗМІ нещодавно опублікували твердження, що країни Балтії можуть дозволити використовувати свій повітряний простір українським дронам, що нібито загрожує безпеці Калінінграда.

Представники НАТО відкинули ці повідомлення як дезінформацію, заявивши, що українські дрони, ймовірно, потрапили в Балтійський регіон після того, як їх збили з курсу російські засоби радіоелектронної боротьби.

Дрони, які впали у Латвії 7 травня були українськими апаратами, що збилися з курсу під впливом російських засобів РЕБ. Також в останні тижні українські дрони, що летіли атакувати об'єкти в РФ, неодноразово залітали у повітряний простір Литви, Естонії та Фінляндії.

