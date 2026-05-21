Зеленський обговорив із прем'єром Естонії підготовку форуму NB8 та ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

"Обговорили підготовку формату NB8 з Україною, який відбудеться в Естонії, – сподіваємося, що пройде дійсно продуктивно", – написав Зеленський в соцмережі Х.

Він подякував Естонії за підтримку, яка надається з перших днів повномасштабного вторгнення, та поінформував Міхала про ситуацію на фронті

"Вдячний за добрі слова про наших воїнів. Позиція України на полі бою зараз справді міцніша, ніж у попередні роки. Також обговорили дипломатичні й безпекові перспективи. Домовилися предметно працювати по всіх питаннях, зокрема безпекових, і надалі", – зазначив Зеленський.

