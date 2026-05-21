Інтерфакс-Україна
Події
21:18 21.05.2026

Сибіга та глава МЗС Нідерландів обговорили оборону, шлях України в ЄС та тиск на Москву

1 хв читати

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та глава МЗС Нідерландів Том Берендсен на полях засідання Ради Україна-НАТО обговорили оборону, шлях України в ЄС та тиск на Москву заради дипломатії.

"З моїм нідерландським колегою та другом @ministerBZ Томом Берендсеном ми зосередилися на обороні України та відповідальності за злочини Росії", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він зазначив, що подякував Нідерландам за їхнє лідерство у підтримці створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України та за їхню готовність прийняти початковий етап роботи Трибуналу в Гаазі.

"Ми обговорили шлях України до вступу до ЄС. Я ще раз наголосив, що очікуємо якомога швидше відкриття всіх переговорних кластерів. Ми розраховуємо на підтримку Нідерландів. Ми погодилися, що тиск на Москву залишається критично важливим для просування дипломатії. Санкції працюють, і їх потрібно посилити, щоб наблизити мир", – наголосив Сибіга.

Джерело:

Теги: #нідерланди #зустріч #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:06 21.05.2026
Сибіга зустрівся з новим главою МЗС Болгарії на полях Ради Україна-НАТО

Сибіга зустрівся з новим главою МЗС Болгарії на полях Ради Україна-НАТО

23:34 20.05.2026
Швеція передала Україні репліку бойової хоругви Богдана Хмельницького – МЗС

Швеція передала Україні репліку бойової хоругви Богдана Хмельницького – МЗС

18:48 20.05.2026
Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня – Сибіга

Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня – Сибіга

13:16 20.05.2026
МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

18:47 19.05.2026
Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

15:05 19.05.2026
МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

13:54 19.05.2026
МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

13:20 19.05.2026
МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

20:47 18.05.2026
Сибіга подякував Угорщині за скасування рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

Сибіга подякував Угорщині за скасування рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

17:04 18.05.2026
Спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки – МЗС України

Спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки – МЗС України

ВАЖЛИВЕ

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

ОСТАННЄ

У Дніпрі постраждали 19 людей, серед них троє дітей – ОВА

Зеленський та прем'єр-міністр Естонії обговорили підготовку формату NB8 з Україною

Президент обговорив із представниками громад Київщини та Чернігівщини ремонт доріг і реалізацію планів стійкості

Двоє поліцейських шпиталізовані через атаку дронів на Кільцевій дорозі в Харківській області

Про загрозу з боку РФ з території Білорусі Сибіга говорив з Рютте, наголосив на необхідності колективних засобів стримування

Єрмак заявив, що сторона обвинувачення не надала жодних доказів його причетності до інкримінованих дій

НР "Енергоатома" прийняла низку рішень для відбору СЕО та налагодження роботи компанії – Мінекономіки

Фонд енергопідтримки продовжує успішно діяти після оголошення "Міндічгейту" і залучив EUR600 млн – голова Енергоспівтовариства

НР "Енергоатома" працює в штатному режимі після заяв про відставку двох її членів – Мінекономіки

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА