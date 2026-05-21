Сибіга та глава МЗС Нідерландів обговорили оборону, шлях України в ЄС та тиск на Москву

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та глава МЗС Нідерландів Том Берендсен на полях засідання Ради Україна-НАТО обговорили оборону, шлях України в ЄС та тиск на Москву заради дипломатії.

"З моїм нідерландським колегою та другом @ministerBZ Томом Берендсеном ми зосередилися на обороні України та відповідальності за злочини Росії", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він зазначив, що подякував Нідерландам за їхнє лідерство у підтримці створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України та за їхню готовність прийняти початковий етап роботи Трибуналу в Гаазі.

"Ми обговорили шлях України до вступу до ЄС. Я ще раз наголосив, що очікуємо якомога швидше відкриття всіх переговорних кластерів. Ми розраховуємо на підтримку Нідерландів. Ми погодилися, що тиск на Москву залишається критично важливим для просування дипломатії. Санкції працюють, і їх потрібно посилити, щоб наблизити мир", – наголосив Сибіга.

Джерело: