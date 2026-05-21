Інтерфакс-Україна
21:09 21.05.2026

У Дніпрі постраждали 19 людей, серед них троє дітей – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Дніпру зросла до 19 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"До 19 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них троє дітей. 6-річний хлопчик та 9-місячна дівчинка після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно, 13-річний хлопчик ушпиталений. Госпіталізовані й 7 дорослих", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки було пошкоджено два багатоповерхові будинки, спалахнула пожежа.

Раніше було відомо про 15 постраждалих.

 

