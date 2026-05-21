У Дніпрі постраждали 19 людей, серед них троє дітей – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Дніпру зросла до 19 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"До 19 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них троє дітей. 6-річний хлопчик та 9-місячна дівчинка після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно, 13-річний хлопчик ушпиталений. Госпіталізовані й 7 дорослих", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки було пошкоджено два багатоповерхові будинки, спалахнула пожежа.

Раніше було відомо про 15 постраждалих.