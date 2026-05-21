Сибіга зустрівся з новим главою МЗС Болгарії на полях Ради Україна-НАТО

Міністр Андрій Сибіга провів зустріч з новопризначеною міністеркою закордонних справ Болгарії Веліславою Петровою на полях засідання Ради Україна-НАТО.

"Ми провели конструктивний обмін думками щодо широкого двостороннього порядку денного та підтвердили нашу відданість подальшому зміцненню двосторонніх відносин. Я подякував своїй колезі за її чітку та принципову позицію на підтримку України перед обличчям російської агресії", – написав Сибіга в соцмережі Х у четвер.

Глава МЗС підкреслив, що Болгарія є важливим партнером України. "І ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої співпраці у взаємовигідних сферах, зокрема у зміцненні безпеки Чорного моря", – зазначив він.

Сибіга також поінформував главу МЗС Болгарії про те, на якому етапі Україна перебуває в мирних зусиллях та як може зміцнити європейську єдність, яка є важливою для досягнення міцного миру.

"Я також наголосив на важливості постійної підтримки Болгарією шляху України до ЄС. Наше спільне майбутнє полягає в сильній, стійкій та об'єднаній Європі", – резюмував Сибіга.