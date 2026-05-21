Інтерфакс-Україна
21:06 21.05.2026

Сибіга зустрівся з новим главою МЗС Болгарії на полях Ради Україна-НАТО

Міністр Андрій Сибіга провів зустріч з новопризначеною міністеркою закордонних справ Болгарії Веліславою Петровою на полях засідання Ради Україна-НАТО.

"Ми провели конструктивний обмін думками щодо широкого двостороннього порядку денного та підтвердили нашу відданість подальшому зміцненню двосторонніх відносин. Я подякував своїй колезі за її чітку та принципову позицію на підтримку України перед обличчям російської агресії", – написав Сибіга в соцмережі Х у четвер.

Глава МЗС підкреслив, що Болгарія є важливим партнером України. "І ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої співпраці у взаємовигідних сферах, зокрема у зміцненні безпеки Чорного моря", – зазначив він.

Сибіга також поінформував главу МЗС Болгарії про те, на якому етапі Україна перебуває в мирних зусиллях та як може зміцнити європейську єдність, яка є важливою для досягнення міцного миру.

"Я також наголосив на важливості постійної підтримки Болгарією шляху України до ЄС. Наше спільне майбутнє полягає в сильній, стійкій та об'єднаній Європі", – резюмував Сибіга.

 

23:34 20.05.2026
Швеція передала Україні репліку бойової хоругви Богдана Хмельницького – МЗС

18:48 20.05.2026
Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня – Сибіга

13:16 20.05.2026
МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

18:47 19.05.2026
Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

15:05 19.05.2026
МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

13:54 19.05.2026
МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

13:20 19.05.2026
МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

20:47 18.05.2026
Сибіга подякував Угорщині за скасування рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

17:04 18.05.2026
Спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки – МЗС України

19:47 17.05.2026
МЗС України у День пам'яті жертв радянських репресій вимагає від Москви відкрити архіви НКВС

