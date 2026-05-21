Зеленський та прем'єр-міністр Естонії обговорили підготовку формату NB8 з Україною

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал обговорили підготовку формату NB8 з Україною, який відбудеться в червні в Таллінні (Естонія), повідомила пресслужба Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Обговорили підготовку формату NB8 з Україною, який відбудеться в Естонії. Глава держави наголосив, що наша країна розраховує на продуктивні результати", – йдеться у повідомленні на сайті Офісу глави держави.

Повідомляється, що президент подякував Естонії за підтримку з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Глава держави поінформував прем'єр-міністра про ситуацію на фронті та висловив вдячність за добрі слова про українських воїнів. За с ловами президента, позиція України на полі бою зараз справді міцніша, ніж у попередні роки.

Також Зеленський і Міхал обговорили дипломатичні й безпекові перспективи. Лідери домовились і надалі предметно працювати щодо всіх питань, зокрема безпекових.

NB8 (Нордично-Балтійська вісімка) – це формат регіонального співробітництва, що об'єднує Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію. Саміт формату NB8, як очікується, відбудеться у червні в Таллінні, оскільки Естонія головує в цьому регіональному об'єднанні у 2026 році.