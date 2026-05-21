Президент обговорив із представниками громад Київщини та Чернігівщини ремонт доріг і реалізацію планів стійкості

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками громад Київщини та Чернігівщини ремонт доріг – 1 червня планується розпочати ремонтні роботи у цих регіонах, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Обговорили ремонт доріг на території Чернігівщини та Київщини. Юлія Свириденко зазначила, що уряд планує виділити 3,5 млрд грн із резервного фонду держбюджету для ремонту місцевих доріг, зокрема в прифронтових територіях, на умовах співфінансування. Олексій Кулеба доповів, що 1 червня розпочнуться ремонтні роботи в Чернігівській та Київській областях", – йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента у четвер

Зазначається, що у режимі відеоконференції до зустрічі долучилися прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр оборони Михайло Федоров, міністр фінансів Сергій Марченко і тимчасовий виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Також учасники зустрічі говорили з президентом про підтримку бізнесу в громадах прикордонних регіонів. Президент наголосив, що підприємці в цих громадах повинні отримати додаткові преференції, які має опрацювати уряд.

Крім того, обговорили підвищення грошового забезпечення колективу Чорнобильській АЕС. Шмигаль поінформував про відповідну роботу над вирішенням цього питання. Міністр фінансів Марченко пообіцяв, що вже в червні будуть рішення щодо зарплат.

Окрема увага – повній реалізації планів енергетичної стійкості регіонів. "Я хочу подякувати за те, що план виконується вашими громадами дуже непогано. Але остаточний результат нам потрібен на дев'ятий місяць – таке ми ставили завдання, – щоб ми були з альтернативними можливими інструментами живлення, навіть якщо буде непросто", – наголосив президент.