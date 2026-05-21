20:37 21.05.2026

Двоє поліцейських шпиталізовані через атаку дронів на Кільцевій дорозі в Харківській області

Фото: https://t.me/police_kh_region

За оновленою інформацією, внаслідок атаки російських дронів на Кільцевій дорозі в Харківській області були поранені двоє поліцейських.

"Пошкоджень зазнав службовий автомобіль полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області, який у цей час рухався у службових справах у напрямку села Циркуни. Унаслідок атаки тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських. Їх госпіталізували", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як повідомлялося, вранці російський fpv-дрон поцілив у кабіну вантажного автомобіля з напівпричепом на автошляху М-03 Київ – Харків – Довжанський (поблизу 17-го цвинтаря), водій загинув. Пізніше через ще один удар дрону був пошкоджений службовий автомобіль патрульної поліції, екіпаж якої прибув на виклик. Правоохоронці не постраждали.

З 10:00 у зв'язку з загрозою ураження ворожими БпЛА був тимчасово заборонений рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, на ділянці км 494+500 – км 502+840.

За інформацією пресслужби Харківської облпрокуратури, протягом години російські військові здійснили щонайменше п'ять атак fpv-дронами по цій ділянці кільцевої дороги.

 

11:59 21.05.2026
Під Харковом російський дрон поцілив у вантажівку, водій загинув

09:43 21.05.2026
Одна людина загинула, ще 11 – поранені від обстрілів окупантів на Донеччині – ОВА

08:54 21.05.2026
Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

07:52 21.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали четверо людей, ворог атакував п'ять районів – ОВА

21:50 20.05.2026
Одна людина постраждала через удари по Чугуївській громаді – ДСНС

20:33 20.05.2026
Росіяни вдарили по Кам'яній Ярузі і Чугуєву, спалахнула пожежа

19:17 20.05.2026
Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

19:06 20.05.2026
Одна людина загинула, двоє дістали поранень через російськи удари по Дніпропетровщині – ОВА

12:21 20.05.2026
Мінкультури визнало 114 об'єктів на Харківщині такими, які не підлягають внесенню до Держреєстру нерухомих пам'яток

08:56 20.05.2026
Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

