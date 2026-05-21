Двоє поліцейських шпиталізовані через атаку дронів на Кільцевій дорозі в Харківській області

За оновленою інформацією, внаслідок атаки російських дронів на Кільцевій дорозі в Харківській області були поранені двоє поліцейських.

"Пошкоджень зазнав службовий автомобіль полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області, який у цей час рухався у службових справах у напрямку села Циркуни. Унаслідок атаки тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських. Їх госпіталізували", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як повідомлялося, вранці російський fpv-дрон поцілив у кабіну вантажного автомобіля з напівпричепом на автошляху М-03 Київ – Харків – Довжанський (поблизу 17-го цвинтаря), водій загинув. Пізніше через ще один удар дрону був пошкоджений службовий автомобіль патрульної поліції, екіпаж якої прибув на виклик. Правоохоронці не постраждали.

З 10:00 у зв'язку з загрозою ураження ворожими БпЛА був тимчасово заборонений рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, на ділянці км 494+500 – км 502+840.

За інформацією пресслужби Харківської облпрокуратури, протягом години російські військові здійснили щонайменше п'ять атак fpv-дронами по цій ділянці кільцевої дороги.