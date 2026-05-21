20:07 21.05.2026

Про загрозу з боку РФ з території Білорусі Сибіга говорив з Рютте, наголосив на необхідності колективних засобів стримування

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та генеральний секретар НАТО у Гельсінгборгу (Helsingborg, Швеція), де 21-22 травня глави МЗС країн-членів НАТО проведуть міністерську зустріч, обговорили посилення загроз з боку Росії щодо України та Європи в цілому, зокрема з території Білорусі.

"Після прибуття на міністерську зустріч НАТО в Гельсінгфорсі я провів змістовну зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Поінформував генерального секретаря про посилення загроз з боку Росії щодо України та Європи в цілому, що надходять з території Білорусі", – написав Сибіга у соціальній мережі Х у четвер.

"Нам потрібні потужні колективні засоби стримування, щоб утримати режими в Москві та Мінську від помилок", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства України

За словами Сибіги, вони з Рютте також обговорили "останні зміни на полі бою, надзвичайно успішні санкції України проти Росії, спрямовані на її економіку, а також необхідність подальшого розвитку ініціативи PURL".

"Ми також говорили про мирні зусилля та роль Європи. Для просування дипломатичних процесів тиск на Москву залишається надзвичайно важливим. Я ще раз наголосив, що санкції не повинні послаблюватися", – додав Сибіга.

"Я подякував Генеральному секретарю за його видатну роботу з зміцнення НАТО та за його рішучу підтримку України", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, 20-21 травня Сибіга перебуває з візитом у Швеції, де бере участь у неформальній зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Засідання Ради Україна-НАТО пройде у форматі неформальної увечері 21 травня.

Як повідомлялось з посиланням на штаб-квартиру НАТО, глави МЗС країн-членів НАТО проводять зустріч 21-22 травня у Гельсінгборзі. Це останнє засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів перед самітом альянсу, який пройде в Анкарі (Туреччина) 7-8 липня.

 

