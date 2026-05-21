Інтерфакс-Україна
Події
20:04 21.05.2026

Єрмак заявив, що сторона обвинувачення не надала жодних доказів його причетності до інкримінованих дій

2 хв читати
Єрмак заявив, що сторона обвинувачення не надала жодних доказів його причетності до інкримінованих дій

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи рішення Апеляційної палати ВАКС щодо його запобіжного заходу, заявив, що сторона обвинувачення в ході засідання не представила жодних доказів.

"Наші доводи зводилися до необґрунтованості підозри та відсутності ризиків. Так, зокрема, стороною обвинувачення не надано жодних доказів моєї причетності до інкримінованих дій. Незважаючи на озвучені аргументи, суд залишив без змін ухвалу першої інстанції", – написав Єрмак в телеграм-каналі.

Він наголосив, що планує продовжувати доводити свою невинуватість.

"Я переконаний, що правосуддя має ґрунтуватися виключно на доказах, а не на політичних емоціях, інформаційному тиску чи спробах сформувати "вирок" ще до розгляду справи по суті. Тому буду доводити свою невинуватість у межах правових процедур", – резюмував він.

Як повідомлялося, 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після внесення за нього застави в розмірі 140 млн грн.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але Вищий антикорупційний суд визначив її у розмірі 140 млн грн.

Захист Єрмака наполягав на повній необґрунтованості підозри.

21 травня АП ВАКС розглянула апеляцію сторони захисту і залишила без змін обраний судом першої інстанції запобіжний захід.

 

Теги: #єрмак #коментар #апеляція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:42 21.05.2026
Єрмак після рішення суду: Я залишаюся в Україні, за можливості буду допомагати військовим

Єрмак після рішення суду: Я залишаюся в Україні, за можливості буду допомагати військовим

16:36 21.05.2026
АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

16:33 21.05.2026
Єрмак: під час війни Зеленський зосереджений на роботі верховного головнокомандувача

Єрмак: під час війни Зеленський зосереджений на роботі верховного головнокомандувача

16:21 21.05.2026
Єрмак: У разі збільшення застави будемо шукати гроші

Єрмак: У разі збільшення застави будемо шукати гроші

16:12 21.05.2026
Прокурор в суді: на резиденцію №2 в "Династії" витрачалися гроші Єрмака

Прокурор в суді: на резиденцію №2 в "Династії" витрачалися гроші Єрмака

16:02 21.05.2026
АП ВАКС заслухала сторони щодо апеляції Єрмака і наразі виносить рішення щодо запобіжного заходу

АП ВАКС заслухала сторони щодо апеляції Єрмака і наразі виносить рішення щодо запобіжного заходу

15:27 21.05.2026
Адвокат Єрмака, аргументуючи апеляцію: В обвинувачення нуль доказів, легалізації як такої не було

Адвокат Єрмака, аргументуючи апеляцію: В обвинувачення нуль доказів, легалізації як такої не було

15:27 21.05.2026
Єрмак заявляє, що виконав усі зобов'язання суду, здав закордонні паспорти та носить електронний браслет

Єрмак заявляє, що виконав усі зобов'язання суду, здав закордонні паспорти та носить електронний браслет

14:35 21.05.2026
АП ВАКС почав розглядати апеляцію на запобіжний захід Єрмаку, захист наполягає на необґрунтованості підозри

АП ВАКС почав розглядати апеляцію на запобіжний захід Єрмаку, захист наполягає на необґрунтованості підозри

13:38 21.05.2026
Єрмак перед розглядом апеляції на запобіжний захід: Сподіваюся на справедливий суд

Єрмак перед розглядом апеляції на запобіжний захід: Сподіваюся на справедливий суд

ВАЖЛИВЕ

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

ОСТАННЄ

Зеленський та прем'єр-міністр Естонії обговорили підготовку формату NB8 з Україною

Президент обговорив із представниками громад Київщини та Чернігівщини ремонт доріг і реалізацію планів стійкості

Двоє поліцейських шпиталізовані через атаку дронів на Кільцевій дорозі в Харківській області

Про загрозу з боку РФ з території Білорусі Сибіга говорив з Рютте, наголосив на необхідності колективних засобів стримування

НР "Енергоатома" прийняла низку рішень для відбору СЕО та налагодження роботи компанії – Мінекономіки

Фонд енергопідтримки продовжує успішно діяти після оголошення "Міндічгейту" і залучив EUR600 млн – голова Енергоспівтовариства

НР "Енергоатома" працює в штатному режимі після заяв про відставку двох її членів – Мінекономіки

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

В Охматдиті фіксують різке зростання важких травм пов'язаних з електросамокатами та велосипедами

Зеленський: НПЗ у Сизрані, ураження підтверджене

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА