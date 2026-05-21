Єрмак заявив, що сторона обвинувачення не надала жодних доказів його причетності до інкримінованих дій

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи рішення Апеляційної палати ВАКС щодо його запобіжного заходу, заявив, що сторона обвинувачення в ході засідання не представила жодних доказів.

"Наші доводи зводилися до необґрунтованості підозри та відсутності ризиків. Так, зокрема, стороною обвинувачення не надано жодних доказів моєї причетності до інкримінованих дій. Незважаючи на озвучені аргументи, суд залишив без змін ухвалу першої інстанції", – написав Єрмак в телеграм-каналі.

Він наголосив, що планує продовжувати доводити свою невинуватість.

"Я переконаний, що правосуддя має ґрунтуватися виключно на доказах, а не на політичних емоціях, інформаційному тиску чи спробах сформувати "вирок" ще до розгляду справи по суті. Тому буду доводити свою невинуватість у межах правових процедур", – резюмував він.

Як повідомлялося, 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після внесення за нього застави в розмірі 140 млн грн.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але Вищий антикорупційний суд визначив її у розмірі 140 млн грн.

Захист Єрмака наполягав на повній необґрунтованості підозри.

21 травня АП ВАКС розглянула апеляцію сторони захисту і залишила без змін обраний судом першої інстанції запобіжний захід.